Uomini e Donne, lo sfogo di Ursula Bennardo: "Iene malefiche"

L'ex dama di Uomini e Donne replica alle critiche.

Ursula Bennardo è stata una delle protagoniste indiscusse delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Proprio nelle ultime ore, l'ex dama del parterre over del dating show di Canale 5 si è lasciata andare a un duro sfogo sul suo profilo Instagram.

Lo sfogo di Ursula Bennardo

Dopo essere finita al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni su Valentina e Tommaso di Temptation Island, Ursula si è confidata con i suoi numerosi fan, che la seguono costantemente su Instagram. Parlando del suo ruolo di mamma, l'ex dama di Uomini e Donne ha confessato: "E’ stata dura. Solo chi ha tanti figli puo’ capirmi".

La Bennardo ha continuato affermando: "Io ed i miei figli siamo cresciuti insieme. L’unica cosa è che non sono una normale 39enne ma essendo mamma di tre da vent’anni sono già distutta [...] Ai miei figli ho sempre insegnato a rispettare là oggi moglie del papà anzi li ho aiutati sempre ad accettare tutto con serenità. A me interessava la loro felicità e tranquillità non una vincita personale".

La compagna di Sossio Aruta non ha perso occasione anche per lanciare una dura frecciata a tutti coloro che la criticano sui social. "Quando parlano iene malefiche di cosa faccio nella vita mi verrebbe voglia di calpestarle. In più ho sempre lavorato. Tanta forza, organizzazione e amore" ha dichiarato l'ex protagonista del trono over di Uomini e Donne.

