Uomini e Donne, lo sfogo di Andrea Dal Corso sull'alluvione a Venezia: "Rabbia, dolore, follia"

Lo sconforto dell'ex corteggiatore su Instagram per il momento difficile che sta vivendo il capoluogo veneto.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne e fidanzato di Teresa Langella, Andrea Dal Corso, ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un duro e amaro sfogo per il drammatico momento che sta affrontando Venezia, città dove è nato.

In queste ultime ore il capoluogo veneto sta subendo ingenti danni a causa di un alluvione avvenuto nei giorni scorsi. La città è in ginocchio, sia il patrimonio culturale che le abitazioni stanno subendo gravissimi danni. Il progetto di ingegneria che avrebbe dovuto mettere al riparo la Laguna dalle mareggiate, il Mose, si sta dimostrando fallimentare. Tutto questo è inevitabile che amareggi e sconforti i cittadini, tra cui, l'ex corteggiatore che su Instagram ha raccontato ciò che sta accadendo non nascondendo la rabbia contro coloro che avrebbe dovuto tutelare la città.