Uomini e Donne, lo scherzo delle Iene a Natalia Paragoni che scopre un tradimento di Andrea Zelletta, video

L'ex corteggiatrice furibonda contro Andrea.

Le Iene hanno organizzato uno scherzo all'ex corteggiarice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni. L'idea del noto programma di Italia 1, è quello di dimostrare la veridicità di alcune coppie nate in televisione. Una delle più amate è senz'altro quella formata dall'ex tronista Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, inseparabili dal mese di maggio dell'anno scorso quando sono usciti dal dating show insieme.

Uomini e Donne, lo scherzo delle Iene a Natalia Paragoni

Mentre Andrea è intento a portare a spasso il cane, in casa arriva un pacco indirizzato all'ex tronista che Natalia decide di aprire. La bella valtellinese scopre alcuni regali e una lettera d'amore indirizzata ad Andrea. L'ex corteggiatrice, presa da una rabbia incontrollata, intima ad Andrea di tornare a casa per poi scagliarsi contro di lui che ammette un tradimento prima della quarantena. Non solo, Andrea chiama l'ipotetica amante che gli rivela di essere incinta. A quel punto la bella valtellinese perde completamente la ragione tra urla, pianti calci e schiaffi nei confronti di Andrea al quale rinfaccia di avergli dato tutta se stessa per essere ricambiata in questo modo. A cercare di calmare la ragazza sconvolta, è intervenuta anche la madre. Dopo la telefonata delle Iene che confessa all'ex corteggiatrice dello scherzo, Natalia si lascia andare in un pianto liberatorio.