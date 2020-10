Uomini e Donne: lite furibonda tra Aurora Tropea e Valentina Autiero: "Una cattiveria assurda" (VIDEO)

Gossip TV

Ecco cosa è successo nella nuova puntata di Uomini e Donne.

Oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Riflettori puntati su Aurora Tropea che si è resa protagonista di un'accesa discussione in studio con Valentina Autiero e Gianni Sperti.

Ennesima lite a Uomini e Donne, Valentina Autiero abbandona lo studio

La nuova puntata di Uomini e Donne si è aperta con Aurora che ha ammesso di fidarsi tanto di Stefano. Un’affermazione che ha scatenato la reazione di Gianni Sperti, convinto che tra i due non ci sia altro se non una semplice amicizia: "Io preferisco le persone che sono esattamente come sono mentre tu puoi sembrare la vittima e poi sei stata la prima a dirmi vai a mungere le mucche". "Il signore dice che lei è una donna buona che fa beneficienza, ma non ci riguarda perché questo non esclude che tu possa essere falsa e poi il bene non si dice. Quanta gente c’è che aiuta e non lo racconta? Vuoi apparire la vittima di turno di Gianni, ma non è così" ha aggiunto Tina Cipollari.

Ma non è finita qui perché nel mirino di Aurora è finita Valentina. "Qui ci sono le donne di serie A e di Serie B. Valentina e Germano sono una coppia, passano il tempo in famiglia e hanno anche gli stessi anelli" ha sbottato la Tropea provocando la reazione dell'Autiero: "Non mi sento fidanzata perché lo conosco da un mese e andiamo d’accordo solo da dieci mesi. Ci siamo dati l’esclusiva dopo un weekend che abbiamo trascorso insieme, ma non mi sento fidanzata. Poi io non ho problemi a lasciare il programma e a continuare la conoscenza con Germano fuori".

L'attacco di Aurora, però, non ha lasciato indifferente Valentina che, sentendosi accusata, non è riuscita a trattenere le lacrime: "Aurora, però, è di una cattiveria assurda perché ci sono coppie che si sono conosciute per mesi. Poi, a prescindere da te, io esco. Sei stata carina perché hai rovinato un mio momento carino. Sei stata gentile come al solito". Dopo aver concluso il suo sfogo, la dama romana ha lasciato lo studio di Uomini e Donne.

