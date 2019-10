Uomini e Donne, lieto fine tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: "Chiunque può andare avanti e decidere il finale"

Gossip TV

La dama bresciana e la dedica su Instagram al suo cavaliere.

E' arrivato il lieto fine tra il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri e la bella dama bresciana Ida Platano. Una storia caratterizzata da alti e bassi, una lunga pausa e un ritorno di fiamma che ha acceso i numerosi fan della coppia. Ida e Riccardo si sono finalmente ritrovati e ora pare si tornato davvero il sereno dopo i litigi e il distacco di un anno, durante il quale, la bella hair stylist bresciana, non è riuscita a relazionarsi a nessun'altro uomo, provando ancora dei forti sentimenti per il Guarnieri. Dal canto suo, Riccardo è rimasto nel dating show di Canale 5, intraprendendo conoscenze e frequentazioni che non sono però riuscite a coinvolgerlo del tutto.

Ieri, durante la seconda parte del trono over di Uomini e Donne, Ida e Riccardo erano nuovamente al centro dello studio e sono sembrati più complici e uniti che mai. Mentre la dama ribatteva ad alcune considerazioni di Armando e sul loro incontro, giudicandole non veritiere ed esagerate, Riccardo ha stretto Ida tra le sue braccia coinvolgendola in un romantico ballo.

Al termine della puntata, la dama bresciana ha voluto condividere sui social un altrettanto romantica dedica al suo Riccardo accompagnato da uno scatto in cui la coppia appare raggiante.

Una pioggia di cuoricini per loro e tanti commenti, tra cui quelli dell'opinionista Gianni Sperti e dell'ex tronista Giulia Cavaglia.