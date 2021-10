Uomini e Donne, lieto fine per Sossio Aruta e Ursula Bennardo (FOTO)

Gossip TV

Sossio Aruta e Ursula Bennardo superano la crisi di coppia.

È arrivato il lieto fine per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Due tra i protagonisti più chiacchierati del trono over di Uomini e Donne, hanno superato la crisi di coppia che li aveva portati a dirsi addio. La foto della riconciliazione è stata scattata durante un evento molto particolare: il compleanno dell’adorata figlia Bianca.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta tornano insieme

Tra le coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne c’è quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi e hanno attraversato insieme diversi momenti difficili, come la separazione dopo l’esperienza a Temptation Island. Tra alti e bassi, Sossio e Ursula hanno sempre trovato il modo di tornare insieme più forti di prima, ma l’annuncio dell’ultima rottura ha dato modo di pensare che, questa volta, la scelta fosse definitiva.

Ursula ha raccontato di aver avuto una lite molto accesa con Sossio, e di essere rimasta delusa dalla scelta del partenopeo, che ha annunciato pubblicamente la loro separazione su Instagram. Nonostante le differenze caratteriali siano sempre più palesi e difficili da gestire, la Bennardo ha riaccolto Sossio in casa e, se inizialmente la scelta è stata dettata dalla volontà di non turbare la figlia Bianca, ora si può parlare di una vera e propria riconciliazione. In occasione del compleanno della piccola di casa, Ursula e Sossio hanno pubblicato una serie di scatti di famiglia, tra cui una foto che suggella il bacio della pace. È arrivato il lieto fine per la coppia, che è stata celebrata da tanti fan, speranzosi di vederli nuovamente insieme.

