Uomini e Donne, le troniste Jessica e Sophie litigano per un Corteggiatore: ecco chi è

Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che le tornisse Jessica e Sophie si interesseranno allo stesso corteggiatore: Facundo Salvador La Bella.

Le nuove troniste di Uomini e Donne sono state ufficialmente presentate al pubblico dell’amato dating show di Canale 5, che ha già iniziato a tifare l’una piuttosto che l’altra. Stando alle Anticipazioni, Jessica e Sophie porteranno in esterna lo stesso Corteggiatore, che tuttavia rivelerà di essere attratto solo da una delle due belle troniste. La contesa sarà motivo di lite in studio?

Uomini e Donne, le nuove troniste di contendono Facundo

Uomini e Donne è tornato su Canale 5 con una versione tutta nuova, seguendo le linee adottate subito dopo il lockdown. Nello studio del popolare dating show di Maria De Filippi, infatti, convivono i parterre del Trono over e quelli del Trono classico. Nella nuova stagione sono tornati alcune delle dame e dei cavalieri più amati e non sono mancate accese discussioni, sin dalle primissime registrazioni, come quella tra Sammy Hassan e Giovanna Abate che hanno lanciato accuse pesanti.

Maria ha presentato al pubblico le nuove troniste Sophie Codegoni e Jessica Antonini. La prima, appena maggiorenne, spicca per la sua bellezza e sembra essere molto matura per la sua età, forse grazie anche al suo lavoro di modella, che svolge a Milano per la collezione di Chiara Ferragni. Jessica, 29 anni e un passato complicato, ha mostrato di avere un carattere focoso e la risposta sempre pronta, facendo capire ai suoi corteggiatori che la sua priorità è e sarà sempre il benessere di suoi figlio.

Uomini e Donne, Sophie e Jessica si litigano un sensuale Corteggiatore

Le due troniste non potrebbero essere più diverse eppure, stando alle Anticipazioni de ‘Ilvicolodellenews’, hanno gusti molto simili. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, sono scesi ben 25 corteggiatori piuttosto avvenenti e Jessica e Sophie sono state rapite da uno in particolare: Facundo Salvador La Bella. Fisco statuario, originario dell’Argentina e residente a Matera, il sensuale corteggiatore è un personal trainer e ama viaggiare, come recita la presentazione del suo profilo Instagram.

Un fusto tutto muscoli per Jessica, che invece aveva confessato di non ricercare la forma fisica perfetta in un uomo. Sicuramente Facundo ha qualità nascoste, oltre alla bellezza esteriore, che hanno spinto entrambe le troniste a portarlo in esterna. Se inizialmente il corteggiatore sembrava essere più indirizzato verso la conoscenza della Antonini, l’esterna sembra aver rimescolato tutte le carte in tavola e Facundo si è sbilanciato verso Sophie. La scelta del corteggiatore porterà le due troniste a litigare in studio oppure, a differenza di tante colleghe, passeranno sopra questo inconveniente e continueranno i propri percorsi senza regalare al pubblico sfuriate super trash?

Uomini e Donne ci aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.