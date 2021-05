Uomini e Donne, le prime parole di Giacomo Czerny e Martina Grado dopo la Scelta

Gossip TV

Giacomo Czerny e Martina Grado parlano delle emozioni provate durante la scelta a Uomini e Donne.

Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta, concludendo il percorso a Uomini e Donne con Martina Grado. La corteggiatrice, molto commossa, è felice di poter finalmente vivere la storia d’amore con il ragazzo che le ha rubato il cuore. Ecco cosa hanno detto Giacomo e Martina dopo la puntata che ha messo il punto sull’esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, le prime parole di Giacomo e Martina

Il trono di Giacomo Czerny ha riscosso un discreto successo, complice la genuinità del ligure e il suo percorso con due corteggiatrici amatissime, Martina Grado e Carolina Ronca. Dopo diverse settimane di totale confusione, durante le quali il protagonista di Uomini e Donne si è trovato in netta difficoltà, Giacomo è arrivato ad una scelta. Martina ha conquistato il suo cuore e le insicurezze sono svanite nel momento in cui lei, commossa per le parole del Czerny, si è alzata dalla sedia rossa e l’ha baciato sotto una cascata di petali.

I due vivono la loro storia d’amore, condividendo dediche romantiche e foto sui rispettivi social. Le premesse per un amore vero e sincero ci sono tutte, ma cosa hanno pensato Giacomo e Martina subito dopo la scelta? “Dopo la giornata che abbiamo fatto, sono andata a casa con tante speranze perché non mi sembrava una giornata d’addio. C’è stato un momento in cui mi è cambiata la faccia, anche se mi ero riproposta di stare tranquilla… Io ho tanta voglia di vivere fuori quello che potremmo essere noi. Voglio conoscere i pezzi che mi mancano di lui”, ha ammesso la Grado.

Anche il Czerny è apparso, finalmente, molto rilassato e sicuro di sé e ha confermato le sensazioni della sua neo fidanzata: “Non ho nessun dubbio su di lei, non più. Tra noi andrà bene”. Diversa, invece, la reazione di Carolina che è rimasta molto delusa dal tronista. La corteggiatrice, infatti, non si aspettava di ricevere un ‘no’ soprattutto dopo che il ligure ha fatto di tutto per farle esprimere pienamente i suoi sentimenti. Nel frattempo, il pubblico che si è affezionato molto alla Ronca spera di vederla sul trono a settembre, ma chissà se Maria De Filippi accontenterà i fan del programma.

