Uomini e Donne, le anticipazioni delle nuove puntate: nuovo amore per Ida?

Ieri c’è stata una nuova registrazione del programma di Maria De Filippi, scopriamo cosa è successo.

Ieri, lunedì 30 agosto 2021, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. In studio presenti i quattro tronisti: Nicole, Roberta, Joele e Matteo del trono classico insieme al parterre dell'over i cui protagonisti sono già noti: da Ida Platano ad Armando Incaranto, passando, naturalmente per la dama più famosa del dating show, Gemma Galgani. Come svelato dalle anticipazioni, diffuse dal Vicolo delle News, per la bella dama bresciana c'è un nuovo cavaliere con cui era uscita la settimana scorsa e pare ci sia già un bel coinvolgimento. Non sono mancante tensioni e polemiche: in studio, Tina ha attaccato Gemma mentre Gianni si è scagliato contro Armando per cui l'opinionista nutre un'antipatia da sempre, colpevole, secondo Sperti, di essere un uomo presuntuoso, falso e arrogante. Stesso discorso per la Cipollari, acerrima nemica della Galgani da diversi anni. Le anticipazioni svelano, come prevedibile, che la decisione di Gemma di rifarsi il seno ha suscitato l'ira dell'opinionista che accusa la dama torinese di non voler accettare la sua età e di voler essere corteggiata solo da uomini più giovani.

Andrea Nicole è uscita con un ragazzo di nome Ciprian. Roberta ha chattato con un nuovo corteggiatore salvo poi invece riportare in esterna il pugile-chef, il corteggiatore con cui è uscita la scorsa settimana. Joele e Matteo sono usciti con la stessa corteggiatrice e la ragazza pur essendosi trovata bene con entrambi ha preferito l’alchimia creatasi con Matteo.

Nei giorni scorsi, tre noti protagonisti del trono over hanno annunciato l'addio al dating show: Alessandro Pitti Inticu, Germano Avolio e Nicola Mazzitelli, anche se, quest'ultimo ha dichiarato che avrebbe piacere di rivedere Ida con la qualche aveva iniziato una breve conoscenza.

Uomini e Donne tornerà in onda con le prime registrazione della nuova stagione a partire da lunedì 13 settembre, nella consueta fascia pomeridiana di Canale 5.

