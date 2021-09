Uomini e Donne: le anticipazioni della nuova puntata in onda oggi su Canale 5

Gossip TV

Ecco cosa vedremo nella nuova puntata di Uomini e Donne.

Nuovo appuntamento oggi, giovedì 16 settembre 2021, su Canale 5 con i protagonisti di Uomini e Donne. Dopo aver dedicato la puntata di ieri alle dame e i cavalieri del trono over, i riflettori saranno puntati sui quattro tronisti.

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne è entrata finalmente nel vivo. Stando alle anticipazioni riportate da Il Sussidiario, oggi i tronisti cominceranno a conoscere i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici che non hanno ancora avuto modo di parlare. Spazio quindi ad Andrea Nicole, Roberta, Matteo e Joele, che pare abbia avuto qualche difficoltà in esterna a causa del suo carattere molto timido.

Per quanto riguarda i protagonisti del trono over, al momento sono arrivati solo pretendenti per Ida Platano e Isabella Ricci. In studio, infatti, non è ancora arrivato nessun corteggiatore per Gemma Galgani, che non ha nascosto la sua grande voglia d’innamorarsi.

A parlare di Gemma e del suo cambiamento estetico ci ha pensato Giorgio Manetti che, intervistato da Nuovo Tv, ha dichiarato: "La Gemma che piaceva a me non c’è più, era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale".

