Uomini e Donne, la verità di Roberta Di Padua sull'incontro con Ida Platano: "Ho capito di non essere io quella sbagliata"

Roberta torna a parlare della rottura con Riccardo e svela un retroscena sull'incontro avuto con Ida.

Roberta Di Padua è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo la rottura con Riccardo Guarnieri, che l'ha accusata di aver preso in giro tutti. Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, l'ex dama del trono over ha deciso di raccontare la sua verità e svelare i dettagli del suo incontro con Ida Platano.

Roberta Di Padua e Ida Platano: i dettagli dell'incontro dopo Uomini e Donne

"Vivo di alti e bassi. Non ho recuperato ancora al cento per cento la mia serenità, ma sono piano piano in risalita" ha esoridto Roberta al settimanale ufficiale di Uomini e Donne parlando della tanto discussa rottura con Riccardo "Gli strascichi di quello che è accaduto in trasmissione con Riccardo per me non sono stati semplici da affrontare, sono stata attaccata da tanta gente".

L'ex dama del parterre over di Uomini e Donne ha continuato svelando un retroscena sul suo incontro con Ida: "Ho incontrato Ida in aeroporto a Roma, è stata lei a notarmi e a venire da me per salutarmi, poi ci siamo fermate a fare quattro chiacchiere. Abbiamo avuto un confronto bellissimo durante il quale ho provato una forte empatia e l’ho sentita molto vicina. Siamo state sincere l’una con l’altra. Abbiamo parlato del fatto che all’inizio non ci eravamo troppo simpatiche proprio perché eravamo interessate allo stesso uomo. Poi abbiamo iniziato a confidarci le nostre esperienze e ho capito di aver avuto le medesime difficoltà e gli stessi problemi".

"Poco prima di incontrarla stavo per chiamare Riccardo perché in quel momento sentivo tanto la sua mancanza, poi ci ho ripensato" ha aggiunto Roberta "Ida mi ha lasciato una sensazione di enorme serenità, è stata carina e gentile nei miei confronti. Mi ha aiutata a capire di non essere il problema, che Riccardo e io eravamo semplicemente incompatibili. Ida aveva con Riccardo problemi molto simili a quelli che ho avuto con lui".

Nonostante tutto quello che è successo con Guarnieri, la Di Padua non si rimprovera nulla: "Ogni cosa che faccio è perché sento di farla. A Riccardo c’è una cosa che rimprovero: di avermi messa alle strette. [...] Se non mi avesse messo fretta forse oggi staremmo ancora insieme. Se dovessi risentirlo? Be’, gli farei una sola domanda: 'Perché la nostra storia è finita?'. Io, a oggi, ancora non l’ho capito".

