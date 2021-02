Uomini e Donne, la verità di Giulio Raselli sulla rottura con Giulia D'Urso: "Non ho problemi a riconoscere le mie colpe"

Gossip TV

Dopo Giulia, anche Giulio racconta la sua verità sulla fine della loro relazione.

Dopo Giulia D'Urso, anche Giulio Raselli ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità sulla fine della loro relazione. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, l'ex tronista ha spiegato come sono andate realmente le cose tra loro chiarendo la sua posizione.

La verità di Giulio Raselli sulla rottura con Giulia D'Urso

Se Giulia aveva raccontato che la rottura sarebbe arrivata a causa dei litigi e della gelosia da parte di Giulio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato: "Si è trattato di problemi caratteriali e non legati tanto alla gelosia. [...] Il lockdown è stato drammatico per la nostra storia, perché ci conoscevamo relativamente poco e ci siamo ritrovati a stare appicciati, senza i nostri spazi. Sono iniziate delle liti sempre più frequenti: litigavamo per cose banali e non riuscivamo a interrompere questo circolo vizioso".

A ufficializzare sui social la fine della loro relazione è stato Giulio. Un gesto istintivo, come confessato dal ragazzo, fatto all'insaputa di Giulia: "Io e Giulia avevamo litigato in modo forte e in quel momento, guidato dall’istinto, ho voluto utilizzare i social. È stato un gesto fatto di pancia, sicuramente non corretto e me ne sono pentito. Non ho problemi a riconoscere le mie colpe: so che avrei dovuto tutelare la storia, nonostante quelle parole rispecchiassero esattamente ciò che stava accadendo e che alla fine è accaduto. Tra me e Giulia non c’è stata la voglia di andare oltre i nostri problemi ed è finita".

A proposito dei numerosi avvistamenti, Raselli ha svelato che i motivi del suo tentato riavvicinamento alla D'Urso non erano legati a un possibile ritorno di fiamma: "Allontanarsi da casa nostra per lei è stato positivo, e so che ora sarà sicuramente più felice. [...] È stata parte della mia famiglia e i miei genitori infatti sono rimasti molto dispiaciuti per la nostra separazione, soprattutto mia mamma. In futuro spero di riuscire a comportarmi meglio".

