Uomini e Donne, la verità di Diego Tavani: "La sera prima della scelta volevo chiudere con Ida"

Il cavaliere Diego racconta alcuni retroscena della rottura con Ida.

Diego Tavani ha deciso di rompere il silenzio e raccontare tutta la verità sulla rottura con Ida Platano. Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, il cavaliere ha rivelato i veri motivi che l'hanno spinto ad allontanarsi dalla dama bresciana e rinunciare così a un lieto fine.

La verità di Diego Tavani

"La situazione ci è sfuggita di mano" ha confessato Diego al magazine di Uomini e Donne riassumendo ciò che è accaduto negli ultimi giorni con Ida "Mi sono sentito un po’ strumentalizzato, come se il bisogno di parlare con Tina derivasse da quello di evidenziare la sua scelta dopo che, il giorno prima, si era sentita messa in un angolo perché non riusciva a esternare i suoi sentimenti e non mi dava valore. Questo suo enfatizzare la decisione di uscire dal programma mi ha dato un po’ fastidio, perché sembrava avesse fatto tutto per se stessa e non per noi".

Il cavaliere del parterre over ha continuato rivelando alcuni retroscena del suo rapporto con la dama bresciana: "La sera prima della scelta io avevo deciso di chiudere con Ida e lei lo sapeva. In puntata mi ero sentito solo, e questo si è sommato a tante altre piccole cose. Come ad esempio il fatto che Armando si fosse avvicinato a lei e le avesse confessato di provare qualcosa, oppure al gesto di un suo fan che l’ha raggiunta in negozio per conoscerla… Tante cose che non ho mai raccontato in studio fino all’ultimo, per molteplici motivi e in particolare perché penso che siano questioni da affrontare in coppia, privatamente".

"Dopo una delle prime puntate in cui siamo stati al centro del parterre per parlare della nostra storia, Armando si è avvicinato a Ida e l’ha abbracciata per poi chiederle se lei sentisse ancora qualcosa per lui" ha spiegato Tavani "Da quanto mi ha detto Ida, lei gli ha risposto di provare solo amicizia e Armando invece le ha palesato di provare di più. Questo scambio tra loro, anche se secondo Ida non doveva tangermi, mi ha comunque dato fastidio [...] Ida sapeva benissimo che non sarei mai uscito da Uomini e Donne fino a che non fossi stato convinto della donna che avevo di fronte. La trasmissione è la mia chance di trovare qualcuno con cui costruire un futuro: se esco dal programma con una persona è per sempre, non ritornerei mai indietro".

