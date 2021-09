Uomini e Donne, la verità di Davide Donadei sulle sue condizioni di salute: "Ho vissuto un momento difficile"

Gossip TV

Davide si racconta al magazine di Uomini e Donne.

Davide Donadei ha deciso di rompere il silenzio e raccontare il periodo difficile vissuto negli ultimi mesi. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista ha rivelato le sue reali condizioni di salute e ringraziato la sua amata Chiara Rabbi per essergli rimasta vicino.

La confessione di Davide Donadei

"Ho vissuto un momento difficile. Ho iniziato a perdere peso, mi cadevano i capelli e avevo infiammazioni in tutto il corpo" ha esordito così Davide al settimanale di Uomini e Donne raccontando cosa gli è successo negli ultimi mesi "Ho scoperto di avere dei problemi di salute che hanno condizionato la mia vita in questo periodo".

"A oggi tante risposte non ne ho. Ho fatto tante visite mediche. [...] Alla fine ho scoperto di avere due noduli alla tiroide e che quest'ultima fosse poco funzionante, perciò ho iniziato una terapia. Mi sto risollevando solo adesso. Sto ritrovando un equilibrio con la consapevolezza di dover tenere sotto controllo tutta questa situazione per un po' di tempo" ha spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Leggi anche La verità di Massimiliano Mollicone sulla rottura con Vanessa Spoto

Una situazione davvero difficile per Davide, che però non è mai rimasto solo. Accanto a lui ci sono sempre stati i genitori e la fidanzata Chiara: "La mia famiglia e Chiara sono stati fondamentali in tutto questo periodo. Chiara mi ha supportato in qualsiasi momento, anche quando sembrava impossibile lei ci è riuscita".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.