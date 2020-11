Uomini e Donne, la verità di Davide Donadei sulla sua scelta: "Massima difficoltà, non voglio rischiare"

Gossip TV

Il tronista racconta il suo percorso a Uomini e Donne con le sue corteggiatrici.

Davide Donadei sta continuato il suo percorso a Uomini e Donne con Beatrice Buonocore, Chiara Rabbi e la nuova arrivata Valeria Valentini. Intervistato dal settimanale del dating show di Canale 5, il bel tronista pugliese ha fatto un bilancio della sua esperienza sul trono.

La verità di Davide Donadei sulla scelta a Uomini e Donne

Alle pagine del magazine di Uomini e Donne, Davide ha ammesso di essere davvero soddisfatto del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Come tutti sappiamo, il bel pugliese sta vivendo molte emozioni diverse con le sue corteggiatrici anche se, al momento, la sua preferita è Beatrice: "Mi trovo davanti a delle ragazze con cui ho instaurato dei rapporti forti e a cui mi sono affezionato: sono parte integrante del mio percorso, penso a loro come a un pezzo importante della mia vita. Passo tanto tempo a riflettere e questo mi sta generando un’incredibile confusione. È quella di cui, per sensazioni e conferme che mi ha dato, sono più sicuro. La vedo genuina e sensibile e noto il lei un forte trasporto. A oggi, penso che sia una parte imprescindibile del mio percorso: ho iniziato con lei e se tutto andrà bene penso sarà tra le corteggiatrici che porterò fino alla fine. Sto attraversando un periodo particolare della mia vita e in Beatrice, come ho precisato in studio, vedo una persona pronta ad ascoltarmi al 100%, perché interessata a tutto ciò che faccio o dico".

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, Donadei ha infatti espresso la sua preferenza per la Buonocore deludendo fortemente Chiara: "Fin dalla prima esterna ho provato delle sensazioni importanti per lei e quelle emozioni mi erano rimaste addosso. Andando avanti, però, mi sono accorto che i sentimenti per Chiara non stavano crescendo: siamo partiti a mille ma poi si è appiattito tutto. Ho pensato fosse giusto parlarne, perché inevitabilmente questa situazione potrebbe farmi annoiare o stancarmi. Da qui bisogna ripartire, perché sei l’avvio è stato con il botto è importante che anche tutto il resto sia all’altezza".

Per quanto riguarda l'ultima arrivata Valeria, che pare aver rimescolato tutte le carte in tavola, il tronista ha affermato: "Lei è stata un fulmine a ciel sereno. Esteticamente è molto bella, ma quello che mi ha sorpreso è il suo stile di vita. E’ molto vicina a me, lavora tanto, è spesso a contatto con le persone, adora i bambini. In più ha un forte senso della famiglia. La sento tanto e percepisco tutto il suo interesse. Con Valeria poi c’è una forte chimica, è come se ci conoscessimo da molto più tempo".

La scelta è quindi vicina? Assolutamente no. Davide ha infatti confessato al magazine di Uomini e Donne di essere ancora confuso: "Mi trovo nel pieno del mio percorso, nel periodo di massima difficoltà. Mi sento vicino, in modo diverso, a tre persone che mi piacciono tanto, ma da qui a pensare di uscire e costruire con una di loro tutto ciò che spero di realizzare ce ne passa. Non voglio rischiare!".

