Uomini e Donne, "La tua coerenza è pari a zero": Gianluca De Matteis contro Armando Incarnato

Gianluca De Matteis attacca Armando Incarnato accusandolo di aver essere stato poco coerente su Lucrezia, non accettando di uscire da Uomini e Donne per conoscerla.

Gianluca De Matteis torna ad attaccare Armando Incarnato nello studio di Uomini e Donne. Il tronista del dating show di Maria De Filippi accusa il cavaliere del Trono Over di essere stato incoerente con Lucrezia Comanducci, appoggiato da Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis e Armando Incarnato si scontrano

Armando Incarnato nuovamente al centro delle polemiche. Il cavaliere partenopeo più discusso del Trono Over di Uomini e Donne ha conosciuto tre nuove dame in Puntata ma nessuna di loro sembra averlo particolarmente colpito. Armando, infatti, ha ringraziato le nuove pretendenti ma ha deciso di non approfondire la conoscenza di nessuna di loro poi, interrogato da Maria De Filippi, ha ammesso di essere attratto da alcune dame del parterre femminile che, tuttavia, sono attualmente prese da altri cavalieri. Gianluca De Matteis ha freddato l’Incarnato facendogli notare come, diverse settimane fa, avesse promesso di voler conoscere Lucrezia Comanducci anche fuori dal programma, salvo poi rinunciare quando la giovane corteggiatrice ha lasciato lo studio. Lucrezia aveva attirato l’attenzione di Gianluca e Armando che si sono fronteggiati a lungo, prima della resa del romano. La corteggiatrice, tuttavia, non ha retto e ha scelto di lasciare il dating show.

Gianluca De Matteis punzecchia Armando Incarnato a Uomini e Donne

Armando si è infuriato per le parole del De Matteis, che hanno trovato l'appoggio di Gianni Sperti, e ha spiegato che nessuno è a conoscenza di ulteriori risvolti sulla storia di Lucrezia. Il cavaliere ha fatto intendere di essere stato contattato dalla corteggiatrice e di non poter rivelare altro, perché è giusto che sia lei a spiegare cosa è successo tra loro. Come prevedibile si è creata parecchia tensione in studio e Gianluca non sembra aver perdonato al partenopeo di essersi intromesso nella sua conoscenza con la Comanducci. Attualmente, il tronista sta conoscendo Gabriella Maglione ma lei ha ammesso di sentirsi spaesata da alcuni atteggiamenti del romano. La corteggiatrice, infatti, teme che Gianluca sia un narciso e non vorrebbe affezionarsi, per poi dover abbandonare il percorso a metà. Il De Matteis è scoppiato in lacrime, spiegando di aver costruito muri anche a causa della sua esperienza personale e familiare, commuovendo tutto il pubblico di Uomini e Donne.

