Uomini e Donne, la tronista Samantha: "La presenza di una ragazza come me sul trono credo sia un bel segnale"

La nuova tronista di Uomini e Donne svela i motivi che l'hanno spinta a partecipare al programma.

Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne che, grazie alla sua autoironia e intelligenza, è riuscita in pochissimo tempo a conquistare il cuore dei numerosi telespettatori. Intervistata dal magazine del programma, la bella partenopea ha raccontato la strada che l'ha portata a realizzare il suo grande sogno di salire sul famoso trono di Canale 5.

Le prime dichiarazioni di Samantha Curcio dopo l'arrivo a Uomini e Donne

"Tenevo molto all’idea di diventare una tronista perché, come molte ragazze, guardavo sempre Uomini e Donne dal divano" ha esordito così Samantha al magazine ufficiale di Uomini e Donne "La presenza di una ragazza come me sul trono credo sia un bel segnale. Può aiutare molte altre giovani donne a credere di più in se stesse, anche se non hanno le misure da Miss Italia. [...] In cosa mi sento diversa dalle altre troniste? Nella fisicità sicuramente (sorride), ma credo anche nell’autoironia. Lo sono molto, mi prendo in giro e scherzo tanto sui miei difetti perché mi piace vivere all’insegna della simpatia e della leggerezza".

La nuova tronista di Uomini e Donne ha continuato rivelando di aver attraversato un periodo molto difficile proprio per la sua forma fisica: "Ho intrapreso un percorso turbolento in cui sono stata divisa per molto tempo tra quella che ero e quella che avrei "dovuto" essere. C’era una parte di me che mi spronava a essere me stessa, che se ne voleva fregare dei giudizi e un’altra invece che voleva convincermi a cambiare".

Parlando del suo arrivo in studio, Samantha ha confessato di essere rimasta stupita del fatto che nessun corteggiatore, dopo averla vista, abbia fatto un passo indietro: "La cosa mi ha lasciata perplessa, forse perché sono molto diffidente e quindi voglio ancora valutare la veridicità della loro scelta. Sinceramente, credevo che qualcuno se ne sarebbe andato e invece, a quanto pare, non ha stupito la mia 'normalità'. Ora però dobbiamo vedere se il tutto verrà accompagnato dai fatti".

