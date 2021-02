Uomini e Donne: la tronista Samantha è una furia, Giacomo conteso da due corteggiatrici

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, la tronista Samantha si infuria con un corteggiatore mentre Giacomo è conteso da due belle corteggiatrici.

L’avventura della nuova tronista Samantha è iniziata con una lite in piena regola. La protagonista di Uomini e Donne si è scagliata contro il corteggiatore Francesco, che si è eliminato dal parterre maschile, mentre Giacomo porta in estera Martina e Carolina con le quali sembra trovarsi molto a suo agio.

Uomini e Donne, Samantha furiosa con il corteggiatore Francesco

La Puntata di Uomini e Donne ha visto protagonista la tronista Samantha di uno scontro di fuoco. Avendo premesso di non dare importanza all’aspetto fisico, dal momento che per via dei suoi kg giudicati di troppo è stata spesso criticata nel corso della vita, Samantha non è riuscita a tollerare che il corteggiatore Francesco l’accusasse di aver voluto decimare i suoi pretendenti proprio in base alle loro caratteristiche estetiche.

Francesco aveva colpito, negativamente, la tronista già nel corso del suo debutto nel Trono Classico e ora, dopo aver annunciato di volersi eliminare, ha decisamente fatto infuriare Samantha. La tronista ha dimostrato di avere un carattere focoso e di non permettere a nessuno di screditarla, trovando l’applauso del pubblico che si è immediatamente schierato dalla sua parte. Mentre per Samantha non ci sono ancora esterne da osservare con spirito critico, Giacomo ha portato in esterna Martina e Carolina.

La prima ha stupito il nuovo tronista con un’uscita nel centro storico di Roma e i due sembrano aver trovato immediatamente una grande complicità. Martina ha ammesso di voler ritrovare il sorriso dopo un periodo estremamente doloroso, segnato dalla perdita di una persona cara a causa del Coronavirus. Con Carolina la situazione è decisamente diversa: i due sono impacciati e timidi e, conclusa la clip, Giacomo ha confessato di essersi sentito in difficoltà con la giovane. Come continueranno queste conoscenze?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.