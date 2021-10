Uomini e Donne, la tronista Roberta furiosa: Luca a cena con un'altra!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la segnalazione su Luca e la sua assenza dallo studio fanno infuriare la tronista Roberta Giusti.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina esce con Marika e Armando Incarnato critica pesantemente la coppia, insieme a Ida Platano, delusa dalla sua ex frequentazione. Mentre Alessandro rinuncia ad una nuova dama per Pinuccia, Roberta è furiosa con Luca. Il corteggiatore, dopo essere uscito dallo studio nel corso dell'ultima puntata, ha deciso di non presentarsi e a lei è arrivata una segnalazione che sembra provare la poca sincerità del corteggiatore.

Uomini e Donne: Roberta Giusti chiude con Luca?

Dopo aver chiuso la conoscenza con Ida Platano, Marcello Messina è uscito con Marika. In studio, Armando Incarnato è furioso e attacca la dama, accusandola di averlo ingannato e di aver dato prova del poco interesse che aveva per lui, uscendo con Marcello. “Di sicuro non voglio fidanzarmi con te, perché una persona falsa e bugiarda a casa mia non la voglio. Hai mentito fin dalla nostra prima uscita. Vediamo se con lui vai oltre o continui ad omettere le cose, fino a quando arriva un altro che ti piace e ti dedichi a lui”, ha sbottato Armando. Lo sfogo del cavaliere partenopeo viene criticato da Gianni Sperti, che ritiene inopportuno l’atteggiamento di Armando, dal momento che lui ha tenuto i piedi in due scarpe mentre ancora uscita con Marika.

“Io non sono geloso, sono arrabbiato perché si è rivelata simile alle persone che ho già frequentato”, ha ammesso Armando. Nonostante le polemiche, Marcello ha confessato di essersi trovato molto in sintonia con Marika mentre Ida ha ribadito di sentirsi presa in giro. I toni si scaldano tra i due ex e Armando continua ad intervenire, difendendo a spada tratta Platano. “Stai facendo la figura della donna ferita e risentita. Stai infangando una persona, che è peggio che farne un dramma”, ha tuonato Tina Cipollari. Nel frattempo, Alessandro ha rifiutato una nuova dama per Pinuccia e Maria De Filippi è passata a parlare del Trono Classico.

Dopo l’ultima puntata, la tronista Roberta Giusti si è sentita ferita dall’atteggiamento di Luca e Samuele. In esterna con quest’ultimo, Roberta ascolta parole molto importanti da parte del corteggiatore e riesce a calmarsi, seppur ammettendo di non fidarsi del tutto. Ben diverso, invece, è l’incontro con Luca che finisce in una bruttissima discussione, tanto che il corteggiatore non si è neppure presentato in trasmissione. Roberta racconta di aver ricevuto una segnalazione pesante su Luca, pizzicato a cena con una ragazza, e crede che la sua assenza sia una scusa perché già impegnato all’esterno.

