Uomini e Donne: la Scelta di Riccardo e Roberta (VIDEO)

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Riccardo e Roberta lasciano lo studio sotto una cascata di petali rossi.

Finalmente ci siamo. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno preso una decisione definitiva sul loro rapporto, dopo un periodo di crisi e di riconciliazione che ha tenuto i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso. Nella Puntata di oggi, martedì 9 marzo 2021, Riccardo e Roberta hanno fatto la loro scelta con tanto di cascata di petali rossi a suggellare la nascita di questa nuova coppia ufficiale.

Uomini e Donne, la scelta di Roberta e Riccardo

Negli ultimi mesi la frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ha tenuto banco nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere pugliese, dopo aver chiuso per sempre la sua relazione con Ida Platano, è tornato nel parterre maschile del Trono Over e si è detto pronto a trovare l’amore vero. Roberta, che non ha mai nascosto di avere un debole per il Guarnieri, ha cercato il confronto e così i due hanno iniziato a frequentarsi sempre più assiduamente. Il rapporto è stato messo in crisi da Michele Dentice, ancora preso dalla bella dama, che ha provato a riconquistarla e a sottolineare i difetti del suo rivale. Il tentennamento della Di Padua ha infastidito molto Riccardo, che avrebbe voluto ricevere feedback ben più positivi dalla donna alla quale si sta legando. D’altra parte, la Di Padua ha ammesso di sentirsi poco desiderata da Riccardo che faticava a mostrare la sua reale attrazione fisica, facendola sentire inadeguata.

Uomini e Donne, emozioni per due protagonisti del Trono Over

Offeso dalle insinuazioni di Roberta che, inevitabilmente, hanno creato polemiche in studio, il Guarnieri ha accettato di conoscere altre dame mentre la Di Padua ha dichiarato di non voler più impegnarsi in questo rapporto. Proprio quando tutto sembrava essere perduto, l’intervista che Roberta ha rilasciato al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi ha aiutato la coppia a riavvicinarsi. Entrambi i protagonisti del Trono Over, infatti, hanno confessato di essere innamorati e hanno trascorso insieme una bellissima serata, culminata con un bacio romantico. Oggi, finalmente, abbiamo assistito alla scelta di Riccardo e Roberta. La coppia ha scelto di lasciare il programma per vivere questa storia d’amore lontano dalle telecamere. Grande emozione in studio, soprattutto da parte di Gianni Sperti che ha sempre tifato per loro e che ora, confessa, sentirà la mancanza di entrambi. Dal soffitto dello studio scende una vera e propria cascata di petali rossi, a sugellare la scelta e l’emozione di Riccardo e Roberta.

