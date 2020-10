Uomini e Donne, la scelta di Michele Dentice: "Voglio corteggiare Roberta Di Padua, ci siamo baciati”

Gossip TV

Colpo di scena a Uomini e Donne. Michele decide di corteggiare solo Roberta.

Michele Dentice ha finalmente preso la sua decisione. Dopo aver dato buca a Roberta Di Padua per uscire con Carlotta Savorelli, nella nuova puntata di Uomini e Donne è tornato in studio per un nuovo confronto con le due dame. Rispetto alla settimana scorsa, però, qualcosa è cambiato.

La scelta di Michele a Uomini e Donne, confronto in studio con Carlotta e Roberta

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi su Canale 5, si è aperta con Michele che ha annunciato la sua decisione di voler corteggiare solo Roberta. Carlotta ha accettato la scelta del cavaliere ma non ha nascosto la propria amarezza: "Dovevamo uscire a cena. Ero già pronta, ma poi ho ricevuto una sua telefonata. Abbiamo parlato mezz’ora. Lui avrebbe voluto trascorrere una serata allegra e leggera, ma evidentemente, dentro ha il problema di voler chiarire le questioni".

"A livello di emozioni, con Carlotta è stato bello. Con lei sto bene, sono sereno, sono tranquillo, però, ieri volevo uscire con Roberta" ha rivelato Dentice provocando la reazione della Savorelli: "Grazie perché io mi sarei tirata fuori da questa roulette russa. Sono due settimane che ho la faccia triste e non fa parte di me. Non ti odio, non ce l’ho con te e non ce l’ho con Roberta. Avevo già deciso di tirarmi fuori da questo cinema che non mi fa stare bene”.

"Siamo usciti a cena e l’ho portata nel ristorante a Piazza di Spagna" ha raccontato Michele parlando della sua uscita con Roberta. "Io gli ho chiesto di fare un gesto per dimostrarmi il suo interesse e lui ha deciso di uscire con me. Siamo andati a cena, abbiamo fatto una passeggiata e siamo stati bene. Dopo un po’ di momenti di gelo, ho liberato un po’ le emozioni, ho fatto quello che mi sentivo di fare e ci siamo baciati" ha rivelato la dama. I due protagonisti del trono over hanno ballato insieme.

