Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano Mollicone è Vanessa: la toccante reazione di Eugenia (VIDEO)

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Massimiliano Mollicone ha scelto di concludere il percorso nel Trono Classico con Vanessa Spoto.

Massimiliano Mollicone ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne, dopo aver fatto un viaggio intenso con le corteggiatrici Vanessa Spoto e Eugenia Rigotti. Nella Puntata di oggi, il tronista romano ha scelto Vanessa sotto una cascata di petali di rosa. La reazione di Eugenia ha lasciato tutti con il cuore spezzato, costringendo Maria De Filippi ad intervenire.

Uomini e Donne, la scelta di Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone ha colpito sin da subito il pubblico di Uomini e Donne, con i suoi occhi sinceri e la sua difficile storia personale. Nonostante la giovanissima età, il tronista romano si è dimostrato essere un ragazzo maturo, educato e con sani principi. Il Mollicone ha deciso di concentrare il suo percorso nel Trono Classico su due corteggiatrici: Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Prima di arrivare alla scelta, Massimiliano ha organizzato un’esterna molto importante con entrambe, permettendo loro di conoscere la sua famiglia in collegamento. La madre del tronista riserva parole molto dolci nei confronti di entrambe, mentre il Mollicone si commuove molto. In studio cala il silenzio, dal momento che Vanessa ed Eugenia sono molto emozionate prima di scoprire chi delle due lascerà il programma con il tronista.

Si torna poi alle giornate che Massimiliano ha trascorso con le due giovani, partendo da quella con Vanessa, che riconferma i suoi sentimenti per lui. Anche con Eugenia le emozioni volano, e la corteggiatrice si lascia andare alle lacrime quando il romano le mostra l’ultima foto che ha scattato con suo padre. È il momento di lasciare lo studio, prima di essere richiamate per scoprire chi sarà la scelta del Mollicone. La prima ad entrare è la Rigotti. “Voglio ringraziarti per quello che hai fatto per me ed aver ascoltato sempre. È difficile parlare quando hai davanti una persona compatibile, ma c’è stata una cosa che non è andata. Dal mio punto di vista, per quanto possa essere importante la razionalità, per creare un futuro insieme a questa età deve esserci anche l’altra parte. Sei stata l’unica ad avermi capito ed è stato un bel regalo. Mi auguro che tu troverai una persona che valga almeno la metà di quello che sei, che possa portarti in alto cosa che non credo di essere in grado di fare”, ha confessato il romano spiegando perché Eugenia non è la sua scelta.

La corteggiatrice è visibilmente turbata e Maria De Filippi cerca di calmarla, mentre lei ammette di essere dispiaciuta per essersi lasciata andare ed essersi scottata. Tocca poi a Vanessa, molto agitata e al limite delle lacrime. “Inizio con il ringraziarti. Non ti nego che l’ultimo periodo è stato difficile, sentivo dubbi su di te e non sapevo che fare. Ho deciso di continuare e posso dire che ne è valsa la pena. Mi venivi sempre in mente e mi dicevo, la dovrei scegliere… A te andrebbe?”, ha chiesto il Mollicone. La corteggiatrice ha risposto immediatamente di sì e si è alzata a baciare il tronista, mentre dal soffitto è piovuta una cascata di petali. Vanessa è la scelta di Massimiliano.

