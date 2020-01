Uomini e Donne: la scelta di Giulio Raselli è Giulia D'Urso

Gossip TV

Il tronista ha deciso di concludere il suo percorso sul trono insieme alla bella Giulia.

Oggi, lunedì 20 gennaio 2020, su Canale 5 è andata in onda l'attesissima scelta di Giulio Raselli. Il tronista ha scelto di concludere il suo percorso a Uomini e Donne in compagnia di Giulia D'Urso preferendola a Giovanna Abate.

Giulio Raselli ha scelto Giulia D'Urso

La nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata con l'ingresso in studio di Giulio e le due corteggiatrici. Maria De Filippi ha poi mostrato i best moments del tronista con Giovanna che, subito dopo il video, ha dichiarato di essersi emozionata a rivedere quelle immagini. E' poi la volta del filmato di Giulio e Giulia, che ha ammesso di essere molto agitata e di avere paura della decisione di lui.

La conduttrice ha continuato mostrando l'esterna di Raselli con la Abate. Il tronista ha deciso di invitarla a casa sua a Valenza ma il ragazzo è apparso molto distante fisicamente. Stessa identica cosa per la D'Urso. Un comportamento, quello del tronista, che ha infastidito molto le due ragazze che in studio lo hanno attaccato e criticato. Il secondo incontro è avvenuto con Giovanna e i due hanno trascorso molto tempo insieme in barca sul lago. Per quanto riguarda Giulia invece, Giulio ha deciso di portarla in montagna sulla neve. Tante le lacrime versate dalla giovane che, forse già, nostalgica, si è lasciata andare a un pianto liberatorio.

La De Filippi ha poi invitato Giovanna e Giulia ad uscire. La prima a entrare è stata la Abate e il tronista, visibilmente emozionato, ha provato a spiegarle tutti i motivi che lo hanno spinto a non sceglierla. La romana non ha accettato la decisione del ragazzo e tra i due è scoppiata una nuova discussione che si è conclusa con l'uscita di scena di lei. È toccato poi alla D'Urso prendere posto sulle sedie rosse. Lui ha parlato del loro percorso e di tutte le emozioni provate e infine le ha confessato di essersi innamorato!