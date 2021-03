Uomini e Donne, la scelta di Claudio e Sabina: Maria Tona scoppia in lacrime (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, Claudio e Sabina annunciano di voler lasciare insieme lo studio. I due protagonisti del Trono Over sono pronti a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e compiono una romantica scelta, con tanto di cascata di petali rossi. Tanta la commozione di Maria Tona, amica della dama, che poi si scaglia contro Alessandro temendo di essere stata presa dal cavaliere.

Uomini e Donne: la scelta di Sabina e Claudio

Nello studio di Uomini e Donne si è formata una nuova coppia. Sabina, inizialmente in competizione con Gemma Galgani per la frequentazione con Biagio, è rimasta folgorata dal nuovo arrivato Claudio. I due romani hanno iniziato ad uscire regolarmente insieme e le cose sembravano andare per il verso giusto, fino a quando il cavaliere del Trono Over ha negato di essere innamorato di Sabina. La dama, decisamente più coinvolta, ha preso le distanze per non rimanere ferita e a nulla sono servite le scuse di Claudio. Puntata dopo puntata, tuttavia, l’attrazione del cavaliere è diventata sempre più palese fino a quando la coppia non ha ripreso a frequentarsi. Oggi, lunedì 23 marzo 2021, Claudio e Sabina hanno fatto la loro scelta, lasciando lo studio del dating show di Canale5. Pronti a vivere questa storia d’amore lontano dagli studi televisivi, anche se ancora incerti sul tema convivenza, i due sono stati sommersi da una marea di petali rossi che hanno suggellato questo momento estremamente romantico. Tutti hanno applaudito alla nuova coppia, mentre Maria Tona si è mostrata visibilmente commossa.

Maria Tona in lacrime a Uomini e Donne

Maria è rimasta complita dalla scelta di Claudio e Sabina, dal momento che è legata alla dama. Le due, infatti, hanno fatto squadra contro Gemma ai tempi in cui tutte e tre corteggiavano Biagio. Dalla commozione alla polemica il passo e breve, soprattutto nello studio di Uomini e Donne. Quando Alessandro ha annunciato di voler uscire con Federica, lasciando in panchina Maria, quest’ultima ha messo in discussione l’interesse del cavaliere. Dal momento che Alessandro ha chiesto espressamente alla dama informazioni sull’operazione di chirurgia estetica al naso, gli opinionisti hanno ipotizzato che il cavaliere stia frequentando la Tona solamente per approfittare del suo lavoro e sottoporsi all’intervento. Il cavaliere ha negato, ma i dubbi rimangono...

