Uomini e Donne, la rivelazione di Roberta Di Padua su Armando Incarnato: "Ci siamo chiariti e..."

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne si racconta e svela alcuni retroscena sul rapporto con il cavaliere partenopeo.

Roberta Di Padua è tra i personaggi di spicco di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'amatissima dama del trono over ha rivelato i nomi dei cavalieri per i quali ha provato maggiore affetto e svelato il rapporto che la lega ad Armando Incarnato.

Le parole di Roberta Di Padua su Armando Incarnato

Roberta è tra le protagoniste più seguite e apprezzate del trono over. Pochi, però, conoscono veramente il suo passato. Motivo per cui alle pagine del magazine di Uomini e Donne, ha deciso di raccontarsi:

Sono stata una bambina sicuramente buona ma molto ribelle, un po’ come adesso (ride, ndr). Devo dire che effettivamente non sono mai cambiata nella mia vita. Sono maturata, questo sì, ma l’indole è sempre rimasta Ia stessa per fortuna. [...] L'esperienza militare? La più forte della mia vita. Un’esperienza che mi ha tolto e dato tantissimo. In tutto sono stata nell’esercito quasi un anno, poi ho deciso di non continuare ma per me è stata importante Ia parentesi militare, proprio per uscire dalla campana di vetro costruita dai miei genitori per me. Avevo bisogno di vedermela da sola e nell’esercito così è stato.

La dama del trono over ha svelato che considera il suo ex marito Giuseppe l'amore più importante della sua vita. La Di Padua ha rivelato quali caratteristiche dovrebbe avere un uomo per conquistarla:

Mi rendo conto che sto diventando una donna troppo esigente riguardo agli uomini. Al cuore non sì comanda, questo è vero, ma adesso vorrei al mio fianco un uomo maturo, magari già padre e quindi che capisca proprio per le responsabilità che un figlio comporta le mie esigenze e i miei impegni. Un uomo con un lavoro e un’emotività stabile con cui è possibile pensare di costruire un futuro.

Roberta, infine, ha parlato del rapporto che la lega al discusso cavaliere Armando, con il quale era uscita durante Uomini e Donne:

Con Armando ci siamo chiariti e posso dire che oggi siamo in rapporti amichevoli. Al di là di alcuni exploit in studio, dati a volte dallo stress. Armando è una persona dolce, attenta, un padre presente oltre che un uomo bellissimo.

