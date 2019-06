Uomini e Donne: la prima intervista di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano dopo la scelta

Dopo la delusione ricevuta durante il suo corteggiamento a Lorenzo Riccardi, Giulia Cavaglia ha finalmente trovato l’amore e la felicità accanto all'ex calciatore Manuel Galiano. Intervistati dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, i due giovani innamorati hanno raccontato come hanno trascorso le loro prime settimane insieme lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne: le prime dichiarazioni di Giulia e Manuel dopo la scelta

A distanza di alcune settimane dalla scelta, Giulia e Manuel hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia alle pagine del magazine di Uomini e Donne. "Non potevamo augurarci di meglio" racconta l'ex tronista "Da quando siamo usciti abbiamo cercato di viverci questa relazione a pieni polmoni. Abbiamo passato le prime due notti a Roma, regalandoci una piccola luna di miele di due giorni, tra coccole e cene in camera. Nei giorni seguenti siamo stati a Torino, a casa mia, e vogliamo continuare a ritagliarci degli spazi per noi anche nelle prossime settimane. Gli ho presentato le persone più importanti della mia vita. La mia famiglia ha sempre fatto il tifo per lui: mia madre lo adora e lo stesso vale per mio padre. E’ entrato subito a far parte della mia famiglia e la cosa non mi ha stupito perché è una persona di cuore, proprio come noi. L’ho introdotto nella mia quotidianità come se fossimo fidanzati da molto più tempo e posso dire che averlo accanto mi rende felice. Sa sempre come cambiarmi l’umore e, senza paura, le confesso che è già diventato una parte importantissima della mia vita. Non avrei potuto fare una scelta migliore, e siamo arrivati al punto che finiamo l’uno le frasi dell’altro. Sentivo un groviglio di sensazioni nello stomaco. Avevo già tante cose in mente e non vedevo l’ora di viverle. Per la prima volta dall’inizio del percorso mi sono sentita vulnerabile. Ho dato a Manuel il mio cuore. Sarà il suo carattere o quella sua dolcezza mista a testardaggine, ma quando siamo insieme non ho nessuna paura di lasciarmi trasportare dalle mie sensazioni. Ho voglia di viverlo".

A farle eco, l'ex corteggiatore: "E’ sorprendente scoprire ogni giorno quante cose ci accomunano. E’ bello svegliarmi accanto a Giulia al mattino e iniziare la giornata con il sorriso. Sto entrando a far parte della sua vita e lei della mia. Abbiamo iniziato con una cena tra noi per poi passare i giorni successivi insieme anche ai suoi amici. Mi piace ogni giorno di più e sono sicuro che il sentimento continuerà a crescere. E’ la prima volta che trovo una chimica e un’affinità così forte con una ragazza. La mia famiglia già la adora: durante il percorso in trasmissione, a ogni lite, davano sempre ragione a lei, venendomi contro. [...] Quando siamo usciti dallo studio ho tirato un respiro di sollievo. Era come se fossi riuscito a togliermi dalle spalle un macigno che mi schiacciava da tempo. La mia preoccupazione era chiara a tutti. Desideravo uscire con lei, ma ero convinto che scegliesse l’altro. Quando ci siamo baciati sono esploso di felicità. Dal punto di vista mentale è la donna più attraente che abbia mai incontrato. Sono sempre stato con ragazze belle esteticamente, ma meno affascinanti di testa. Lei è la somma di entrambe le parti. So di avere al mio fianco una persona con cui posso parlare di tutto e che mi capisce. Il motivo per cui ero single da tanto tempo era proprio che non volevo più accontentarmi solo di un bell’involucro".

La Cavaglia ha continuato confessando: "Per ora fila tutto liscio ma ho già avvertito Manuel di essere una ragazza un po’ gelosa. Nonostante ciò – sarò un po’ masochista – ma mi piace sapere che il mio ragazzo è una persona attiva, che suscita l’interesse nelle altre: dà ancora più soddisfazione sapere che è solo mio. Il momento della scelta è stato sicuramente quello più difficile per me. L’idea di trovarmi davanti a lui e confessargli ciò che provavo mi faceva tanta paura. Sono stata forse una delle poche troniste ad avere più ansia per questo che per il momento della non scelta. Non perché non fossi dispiaciuta per Giulio, ma sono fatta così: mi risulta più facile dire parole scomode, piuttosto che aprire il mio cuore".

Galiano ha poi concluso dichiarando: "Io e Giulia sappiamo bene di avere due caratteri forti. Sono sicuro che nel tempo impareremo a non essere l’uno la benzina sul fuoco dell’altro. Ora come ora siamo ancora in una fase di assestamento ma appena troveremo il modo saliremo sul primo aereo. Nel frattempo ci godiamo questa nostra quotidianità insieme e tutte le belle emozioni che stiamo provando!".