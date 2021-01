Uomini e Donne, la Non Scelta di Davide Donadei sarà la nuova Tronista? La dedica su Instagram

Gossip TV

Beatrice Buonocore non è la scelta di Davide Donadei. La corteggiatrice di Uomini e Donne è sostenuta da Jessica Antonini e potrebbe essere la nuova tronista.

Davide Donadei ha fatto la sua scelta, dopo diverse settimane di dubbi e incertezze sull’importante decisione finale a Uomini e Donne. Il bel tronista pugliese ha deciso di concludere il percorso nel Trono Classico con Chiara Rabbi, preferendo la romana a Beatrice Buonocore. La corteggiatrice è entrate nel cuore dei fan, che sospettano che sarà lei la nuova tronista, e ha trovato un’alleata nell’ex tronista Jessica Antonini che l’ha sorpresa con un post su Instagram.

Uomini e Donne, Beatrice Buonocore nuova tronista dopo la scelta di Davide?

Davide Donadei non ha nascosto di essersi trovato molto in difficoltà con l’approssimarsi del giorno della scelta. Il bel tronista di Uomini e Donne ha concentrato la sua attenzione su Chiara Rabbi e Beatrice Buonocore. Le due hanno rappresentato uno splendido esempio di corteggiatrici, sempre pronte a spezzare una lancia l’una a favore dell’altra e poco inclini alla competizione. Beatrice e Chiara, sebbene covassero gelosia l’una per l’altra, non hanno mai dato spettacolo nello studio del dating show di Maria De Filippi e, forse, anche per via di queste caratteristiche straordinarie Davide si è mostrato molto confuso.

Ora, il Donadei ha fatto la sua scelta e non è ricaduta su Beatrice, sebbene lei fosse decisamente la preferita dal pubblico. Il popolo del web è rimasto deluso ma si sa, in questi casi, tutti hanno la loro idea della scelta che dovrebbe fare il tronista ed è impossibile accontentare tutti. Dal momento che la Buonocore è piuttosto amata sui social, tuttavia, non è da escludere che Maria le darà l’opportunità di diventare la nuova tronista.

Non sarebbe la prima volta che la presentatrice ripesca tra i corteggiatori e le corteggiatrici più amate della stagione, anche per dare loro modo di riscattarsi dopo la cocente delusione. Mentre si attende di conoscere la decisione della De Filippi, un’ex tronista molto discussa ha fatto una dedica alla Buonocore. Si tratta di Jessica Antonini che, sebbene il suo percorso lampo, sembra essersi sinceramente affezionata a Beatrice e ha deciso di sostenerla pubblicamente su Instagram.

