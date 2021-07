Uomini e Donne, la dolorosa confessione di Vanessa Spoto: ''Quando avevo 8 anni…''

Gossip TV

Vanessa Spoto parla apertamente dei suoi problemi alimentari, zittendo gli haters su Instagram.

Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto vivono la loro storia d’amore dopo la scelta a Uomini e Donne. La corteggiatrice toscana, tuttavia, è diventata facile bersaglio per gli haters che criticano il suo aspetto fisico. Accusata di aver un seno troppo piccolo e di non poter indossare determinati capi, Vanessa ha detto basta alla dittatura del body shaming, condividendo con il popolo di Instagram un capitolo difficile della sua vita.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto zittisce i “bulli” di Instagram

Nello studio di Uomini e Donne, il tronista Massimiliano Mollicone ha trovato la sua perfetta metà: Vanessa Spoto. La corteggiatrice toscana, nonostante un percorso altalenante, non ha mai voltato le spalle al romano e, una volta concluso il percorso nel programma di Maria De Filippi, è riuscita a conquistarlo e a farlo capitolare. Per Massimiliano e Vanessa, questo, è un momento magico fatto di prime volte insieme, non fosse per i continui interventi a gamba tesa degli haters, che non perdono occasione di insultare l’aspetto fisico della Spoto. Dopo il lungo sfogo di Massimiliano, che ha difeso Alessio Ceniccola, la corteggiatrice ha deciso di dire basta e ha parlato a cuore aperto di un dramma del suo passato che riguarda proprio peso e aspetto fisico.

Dopo aver ricevuto altre critiche a causa del suo seno poco prosperoso, Vanessa ha spiegato su Instagram: “All’età di otto anni avevo questa fame nervosa, dovuta da tantissime cose e mi portava a mangiare in continuazione: ogni minuto e ogni ora. I miei genitori erano preoccupatissimi, non sapevamo come fare. Mi alzavo addirittura la notte per mangiare […] Quando ero più piccola, siccome mangiavo tanto, l’avevo molto grande (il seno ndr.). Poi è diventato molto piccolo quando sono dimagrita […] È stato più un lavoro di mente che altro, da sola ho trovato la forza di dire basta e iniziare a mangiare più sano, giorno dopo giorno. Sono stata molto attenta e bevevo molta acqua, camminavo molto e piano piano mi sono ripresa”. Il racconto della Spoto ha toccato tantissimi utenti, che si sono schierati immediatamente dalla parte dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

