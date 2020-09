Gossip TV

Sirius e Valentina Autiero si confrontano nella Puntata di Uomini e Donne e il risultato è un'esterna disastrosa per i protagonisti del Trono over.

Continua il corteggiamento tra Valentina Autiero e Sirius. Mentre la dama tatuata vorrebbe iniziare una conoscenza più approfondita, il giovane cavaliere del Trono over di Uomini e Donne non sembra ancora aver dimenticato Gemma Galgani. Il risultato? Un’esterna disastrosa.

Uomini e Donne, Valentina Autiero e Sirius: l'esterna disastrosa

Il triangolo formato da Gemma Galgani, Sirius e Valentina Autiero non smette di appassionare i fan di Uomini e Donne. Tutto iniziò quando, prima della scorsa estate, il bel corteggiatore del Trono over si presentò alla corte della dama torinese, nonostante le mille polemiche. Valentina mise subito gli occhi sul giovane toscano, e non nascose di esserne molto attratta. Sirius, nonostante la simpatia nutrita per la Autiero, decise di uscire dal programma con Gemma. Si torna a settembre, la conoscenza tra la torinese e il cavaliere è naufragata dopo neppure un mese, complice il tempo che la Galgani ha dedicato al suo Lifting facciale e i dubbi sulla sincerità del Vivarelli. Lo studio del dating show di Maria De Filippi si è infiammato, quando i due ex si sono incontrati nuovamente faccia faccia. Tra accuse reciproche e promesse infrante, sembra che Gemma ormai abbia voltato pagina con Paolo. In esterna con il nuovo cavaliere, la Galgani ha lanciato accuse pesantissime a Sirius, accusandolo di averla usata per entrare nel cast di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Valentina Autiero furiosa con Sirius

Nel frattempo, la Autiero si è fatta avanti ma si è vista nuovamente rifiutata. Nella puntata di oggi, martedì 15 settembre 2020, Maria ha mostrato una breve esterna tra i due e sono volate parole grosse, soprattutto a causa delle cocente delusione della dama: "Perché ti sei avvicinato a me oggi? Se non ti alzi, il tuo metterti in gioco con vuol dire con me. Io mi aspettavo tu chiedessi il mio numero, te o chiedo io e tu rifiuti. Oggi chiudi con Gemma, dici che ti rimetti in gioco e io speravo mi dicessi di ballare", ha dichiarato Valentina.

Sirius, con la sua consueta pacatezza, ha cercato di far valere le sue ragioni, spiegando alla dama tatuata il motivo del suo rifiuto: "Sei una bella donna e mi stai simpatica, ma sarei incoerente su quello che ho detto finora. Io intendevo di rimettermi in gioco in generale. Quando sarà chiusa con Gemma, allora sarò aperta ad altre relazioni… Se mi sono espresso male, ti chiedo scusa. Io non ho fretta, bisogna aspettare la persona giusta". Valentina ha perso le staffe e ha abbandonato la conversazione a metà. I due troveranno un punto d’incontro o questo rimarrà un amore impossibile?

