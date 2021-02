Uomini e Donne, la delusione di Roberta Di Padua: "Riccardo mi ha contattata a San Valentino poi..."

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale, Roberta Di Padua delusa da Riccardo Guarnieri che le invia un messaggio a San Valentino per poi uscire con Antonella.

Continua a tenere con il fiato sospeso il tira e molla tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. La dama del Trono Over ha dichiarato di voler chiudere la conoscenza, spinta dalla mancanza di attrazione fisica dimostrata dal cavaliere, mentre nella puntata di Uomini e Donne emergono nuovi risvolti. Nel giorno di San Valentino, infatti, Riccardo ha inviato un messaggio molto romantico alla Di Padua, che è spiazzata nello scoprire che il pugliese sta conoscendo già un’altra dama.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri ancora al centro dello studio

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri non sembrano ancora pronti a lasciarsi andare. Il cavaliere pugliese è tornato a Uomini e Donne dopo la rottura con Ida Platano, scegliendo di riprendere immediatamente la conoscenza con Roberta Di Padua che si è interrotta bruscamente due anni fa. La dama non ha nascosto di provare un’attrazione singolare per Riccardo, che si è sempre detto molto felice del rapporto instaurato con la protagonista del Trono Over. Il fantasma di Michele Dentice e la mancanza di attrazione fisica che la Di Padua ha percepito da parte di Riccardo, tuttavia, ha messo ben presto in crisi il rapporto. Così, nonostante la sofferenza per questa decisione, Roberta ha preferito allontanarsi convinta di non piacere al pugliese. Lui è tornato in studio dichiarando di essere interessato ad Antonella e nella Puntata di oggi i due raccontano di aver trascorso una piacevole serata insieme.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri incoerente? Roberta Di Padua furiosa

Immediata la reazione di Roberta, delusa poiché si sarebbe aspettata ben altro scenario. Nel giorno di San Valentino, infatti, il Guarnieri le ha inviato un messaggio molto sentito che ha fatto sperare in un ritorno di fiamma. Invece, sembra che il pugliese abbia già voltato pagina e questo ha lasciato Roberta decisamente sotto shock. I due si confrontano nello studio del dating show di Canale5 e Maria De Filippi fa ragionare il Guarnieri sulle ultime vicissitudini, chiedendo al cavaliere di non focalizzarsi sul discorso della sessualità, e piuttosto guardare al fatto che Roberta è ancora molto presa. La dama, infatti, ammette di non riuscire a staccarsi dal cavaliere: “Il mio interesse è sempre lo stesso, io avrei sempre voglia di vederlo. Solo che è chiaro che lui è andato avanti… Non capisco i messaggi e quello che fai, non trovo una coerenza”. La De Filippi spiega al cavaliere che Roberta è rimasta delusa dal fatto che lui sia uscito a cena con Antonella dopo quel messaggio, ma lui ribadisce che è stata proprio la Di Padua a decidere di chiudere e lui vuole andare avanti con Antonella. Cosa accadrà tra i due? Ecco le Anticipazioni di Uomini e Donne che svelano il futuro della coppia.

