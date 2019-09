Uomini e Donne: la decisione di Mediaset, brutte notizie per i fan del programma

Gossip TV

Spostata la messa in onda della prima puntata del dating show.

Brutte notizie per tutti i numerosi telespettatori di Uomini e Donne che, come si sussurrava da tempo, sarebbe dovuto tornare in onda il prossimo lunedì 9 settembre 2019. Stando alle ultime indiscrezioni però, Mediaset avrebbe deciso di far slittare la partenza del dating show di Maria De Filippi.

Rinviata la data d'inizio di Uomini e Donne: ecco quando andrà in onda

Uomini e Donne sta per tornare. Anche se inizialmente si è parlato del 9 settembre come data d’inizio, tutto è slittato a lunedì 16 settembre. Indiscrezione confermata anche da Panorama: "Maria De Filippi è pronta a tornare in onda con il people show già da lunedì 16 settembre e le registrazioni sono scattate - il 29 agosto - con la presentazione dei quattro nuovi tronisti del Trono classico".

I fan del popolare dating show di Canale 5 dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di rivedere i protagonisti del trono classico e trono over. Stando alle anticipazioni della prima registrazione di Uomini e Donne, la prima puntata si aprirà con la presentazione ufficiale dei quattro nuovi tronisti: Giulio Raselli, Alessandro Zarino, Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche.

La nuova stagione televisiva, quindi, inizierà con la seconda edizione di Temption Island Vip che, comme annunciato ieri sul profilo ufficiale Instagram del programma, andrà in onda lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Uno su tutti, la fuga di Ciro Petrone, dal villaggio dei fidanzati per rivedere la sua amata Federica Caputo. Il motivo? Ancora non è stato rivelato. Non si esclude però la possibilità che l'attore di Gomorra possa aver visto dei filmati compromettenti che lo abbiano indotto a prendere questa decisione.