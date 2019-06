Uomini e Donne, la crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: arriva la risposta dell'ex corteggiatrice

Nessun addio tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Dopo le voci insistenti della loro rottura, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato ieri una foto abbracciata al bel bolognese, accompagnata dalla didascalia: "Vieni qui, Tu per me, Te lo dico sottovoce, Amo te", al quale è seguito il commento dell'ex tronista che ha pubblicato un cuore.

La coppia, che si è conosciuta del dating show di Maria De Filippi, non appariva insieme da diverse settimane preoccupando i fan e alimentando il chiacchiericcio di una loro rottura che ieri era stata data per certa anche dall'ex corteggiatore Amedeo Venza: "È finita tra Andrea e Arianna. E di questa coppia mi dispiace un sacco perché sono due belle e brave persone. Spero che possano tornare insieme perché sono una delle poche coppie vere e che non fanno business". In tarda serata è arrivata una smentita più che eloquente da parte proprio della bella modella genovese. In molti hanno ipotizzato che si sia trattato solo di un momentaneo distacco causato, probabilmente, da un semplice litigio. I fan della coppia possono tornare più che sereni, Arianna e Andrea sono ancora uniti e innamorati, dopo la scelta avvenuta cinque mesi fa, del dating show di Uomini e Donne.