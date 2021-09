Uomini e Donne, la corteggiatrice Maria nella bufera: ecco cosa è successo

Gossip TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda su Canale5. L'esterna tra Maria e il tronista Matteo lascia l'amaro in bocca alle corteggiatrici.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gianni Sperti continua a punzecchiare Stefano Pastore che sta uscendo con Angela Paone. Il tronista Matteo ha portato in esterna Maria, che non ha fatto una buona impressione al parterre delle corteggiatrici.

Uomini e Donne: Maria non convince, Tina Cipollari riceve un'amara sorpresa

La puntata di Uomini e Donne si apre con lo scontro tra Gianni Sperti e Stefano Pastore. L’opinionista non gradisce l’atteggiamento del cavaliere, che ha iniziato a frequentare Angela Paone, dichiarando che vuole mostrarsi per qualcuno che non è, senza mai perdere l’occasione di mostrarsi sgarbato con le donne. Nel dibattito si intromette Angela, che ha ammesso di non voler iniziare questa conoscenza con pregiudizi ma di essere sempre in allerta: “Gianni tu hai ragione, perché conosci me e lui, ma io non lo conosco e voglio vivermela. Poi se va male vedremo”, ha dichiarato la dama. Tocca poi al tronista Matteo, che è uscito in esterna con Maria, una ragazza decisamente frizzante. L’atteggiamento di Maria indispettisce le altre corteggiatrici, che l’accusano di essere costruita e poco sincera, e scoppia una discussione in studio.

Nonostante la perplessità generale, Matteo ha intenzione di conoscere meglio la partenopea. Maria De Filippi annuncia il ritorno di Filiberto, che nel corso delle puntate precedenti si è scontrato molto duramente con Tina Cipollari, decisamente poco felice di rivedere il cavaliere. Dopo un battibecco, Filiberto invita Gemma Galgani a ballare, sostenendo di averla conosciuta da giovane durante un'estate al mare. Tocca poi al tronista Joele che è uscito con Valentina. Dalla redazione fanno sapere che il veneto si è trovato molto male con la corteggiatrice, arrivando a chiedere di terminare prima la sua esterna. Joele confessa di essersi trovato in forte imbarazzo a causa delle telecamere ma di aver apprezzato Valentina, contraddicendo la versione della redazione.

Lo Sperti interviene, facendo notare che le parole a caldo di Joele fanno intendere che il problema è con la corteggiatrice più che con le telecamere. "A me dispiace perché lui è il mio tipo, però anche in puntata l'ho visto spento. Ho notato che era molto teso in esterna, però a me lui come ragazzo piace e mi sono trovata bene, nonostante la situazione", ha commentato Valentina. La De Filippi congeda il tronista per far presentare Antonio, nuovo cavaliere del Trono Over, in cerca di una donna forte ed estroversa.

