Uomini e Donne, la confessione hot di Giulia De Lellis su Andrea Damante: "È venuto! Sono schifata"

L'influencer parla di un rapporto intimo con il suo ex.

Ieri, martedì 17 settembre 2019, è uscito il libro di Giulia de Lellis, Le corna stanno bene su tutto, e i primi estratti shock del romanzo hanno fatto immediatamente il giro del web. Quello che ha più sconcertato i fan, è stata la scelta dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di raccontare alcuni dettagli intimi della sua relazione con Andrea Damante.

La confessione di Giulia De Lellis spiazza tutti

Tra le pagine del libro sono contenuti i ricordi peggiori di Giulia. Si tratta di esperienze che l'hanno davvero segnata e che, proprio per questo, ha voluto raccontare a tutti. Tra gli spezzoni shock, quelli che hanno colpito maggiormente i fan della bella influencer romana riguardano la descrizione di un rapporto intimo con Damante. Un rapporto avvenuto quando lei già sapeva di esser stata tradita dall'ex tronista di Uomini e Donne: "Facciamo l'amore ed è bellissimo, siamo sudati, bagnati e affannati. Ci guardiamo negli occhi per tutto il tempo. È così perfetto che fa male. Trasudo passione, è incredibile, è intenso. È finito. È venuto. Fisso il soffitto. Non riesco a dire niente. Brava Giulia, tu sì che sai resistere alle tentazioni".

E poi ancora: "Ripenso alle mattine in cui mi svegliavo al suo fianco, nel nostro letto e lo guardavo ancora addormentato, sentendomi la donna più fortunata del pianeta. Per carità, stavamo insieme da un pezzo, era routine, quotidianità, niente di eccezionale. Eppure per me ogni giorno era una sorpresa, l’assoluto stupore di essere accanto all’uomo che amavo. Peccato che quello stesso soggetto, magari fino a poche ore prima, avesse preso, toccato e baciato un altro corpo. Un altro seno, un altro c**o, scivolando con sconcertante agilità tra le cosce di un’altra. Una qualsiasi. Una che non significava niente. L’ennesima figurina in una collezione di conquiste usa-e-getta. Avrà almeno usato le precauzioni? Ve l’ho già detto, sono ipocondriaca. [...] Sono schifata! Quanto? Prendete gli insetti, i topi di fogna, i piedi sporchi, la puzza di sudore, i cassonetti della monnezza. Tutto ciò che vi fa venire più la nausea. Mettetelo insieme, sommate il disgusto al disgusto e aggiungetene altro, in quantità. Mescolate bene, fino a ottenere un composto di me**a. Infornate a 200°, per sempre".

Come reagirà Damante? Commenterà anche lui il libro della De Lellis?