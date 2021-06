Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Simone Florian attacca Davide Lorusso: "Ha sempre mentito"

Gossip TV

Simone Florian, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, intervistato da PiùDonna.

Simone Floriam l'ex corteggiatore di Jessica del trono classico di Uomini e Donne e sua non scelta, si è scagliato apertamente contro Davide Lorusso, la scelta della Antonini. Jessica e Davide hanno, di recente, annunciato la fine della loro storia e, a tal proposito, Simone si è volto togliere qualche sassolino dalle scarpe. Intervistato da Fralof per PiùDonna, l'ex corteggiare ha dichiarato:

Uomini e Donne, l'ex corteggiatore Simone attacca Davide Lorusso: "Finto, interessato solo alle televisione"

"Ormai si sa cosa sta succedendo tra Davide e Jessica - ha esordito Simone - Io interferisco solo per togliermi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Davide. Io non ho mai parlato male di Jessica, ho espresso solo un pensiero negativo su Davide, e Jessica giustamente prendeva le sue difese, solo per questo ci siamo a volte punzecchiati. A oggi dico che ero accusato ingiustamente da Davide, in puntata, ma anche nei camerini, di essere finto ed esagerato."

"Dal primo giorno che l’ho visto, mi appariva finto - ha proseguito l'ex corteggiatore - interessato solo alla televisione. Ovviamente quando uno va a Uomini e Donne, è interessato alla visibilità, dire che non si è interessati alle telecamere è una bugia. E’ normale che piace a tutti avere fama. Davide in particolare aveva già partecipato a Temptation Island prima di venire nel dating show. Non era andata bene li e quindi ci ha riprovato. Io ho cominciato ad attaccarlo solo quando lui ha attaccato me nei camerini. Io gli dissi, quando scelse, che la sua vera natura sarebbe uscita fuori dopo qualche mese. E infatti è accaduto."

Simone ha voluto precisare di aver chiarito con Jessica cn la quale c'erano state alcune incomprensioni:

"Ci siamo sentiti anche telefonicamente. Lei mi ha raccontato determinate cose, che non posso raccontare. Ma ci siamo chiariti."

