Uomini e Donne, l’ex corteggiatore Antonio Moriconi diventa padre! (FOTO)

Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, fa un lieto annuncio su Instagram.

Grandi novità per Antonio Moriconi, l’affascinante ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché non-scelta dell’allora tronista Teresa Langella. Lo sportivo, infatti, ha annunciato su Instagram di star per diventare padre: la fidanzata Iulia Sciumè è incinta del suo primogenito!

Uomini e Donne, Antonio Moriconi fa un annuncio social

Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno con piacere Antonio Moriconi, corteggiatore che si presentò alla corte di Teresa Langella e rischiò di farla seriamente capitolare, prima che la partenopea si rendesse conto di essersi irrimediabilmente innamorata di Andrea Dal Corso. Sono passati diversi anni dal percorso di Antonio nel dating show di Maria De Filippi e, nonostante la maggior parte del pubblico avrebbe voluto vederlo sul trono, Moriconi si è tenuto a debita distanza dalle telecamere, coltivando invece la sua passione per i social insieme a quella per gli sci.

Da un anno e mezzo, Antonio ha ufficializzato la sua relazione con la bellissima Iulia Sciumè, una ragazza di origini romene ma da anni residente nella ridente regione della Sicilia, esperta del campo pubblicitario. Tra i due c’è una bella intesa e Antonio è molto preso dalla nuova fiamma, che sembra a tutti gli effetti essere la donna giusta per lui. Poche ore fa, Moriconi ha deciso di fare un regalo di Natale ai suoi fedeli fan, facendo un annuncio molto importante su Instagram.

“La vita è troppo breve per accontentarsi di qualcosa che non sia un amore grande e bello, la vita è troppo breve per trattenersi dal sentire qualcosa profondamente. La vita è troppo breve per negare al proprio cuore il piacere di cadere in qualcuno, e donargli la propria anima. Perché vivere davvero vuol dire scegliere, scegliere in cosa credere e per cosa vivere e voi siete la mia scelta e il mio regalo più bello fino alla fine dei tempi e dopo”, questa la didascalia che accompagna un post che annuncia la gravidanza di Iulia. Moriconi, dunque, sta per diventare padre e non possiamo che inviare alla giovane e solare coppia i nostri migliori auguri.

