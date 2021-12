Uomini e Donne, l’ex cavaliere Nicola Mazzitelli sposa la giovanissima Fidanzata!

Gossip TV

L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli, sta per convolare a nozze con la giovanissima fidanzata Emily Tomasi.

Nonostante abbia preso parte al cast del Trono Over per un breve periodo, Nicola Mazzitelli è ricordato con estremo affetto dai fan di Uomini e Donne, colpiti dalla sua difficile storia personale e dalla grande voglia di mettersi in gioco. Dopo aver lasciato lo studio del dating show di Maria De Filippi, per Nicola è finalmente arrivato l’amore e il momento di compiere un grande passo: l’ex cavaliere si sposa!

Uomini e Donne, Nicola Mazzitelli annuncia le nozze con la giovane Fidanzata

Gli appassionati di Uomini e Donne ricordano con piacere Nicola Mazzitelli, il cavaliere del Trono Over che ha colpito tutti con la sua complessa storia personale. A seguito di un incidente, l’ex cavaliere finì in ospedale, lottando tra la vita e la morte per lunghissimi mesi, per poi dover seguire un ciclo di riabilitazione che avrebbe potuto portarlo ad abbattersi e perde le speranze. Nicola, invece, ha dimostrato grande carattere e voglia di mangiare la vita a morsi, tanto da buttarsi a capofitto in un’esperienza molto forte emotivamente, come quella di Uomini e Donne.

Nello studio del dating show di Maria De Filippi, dopo aver rivelato un po’ di più sul passato per permettere ai presenti di comprendere il suo carattere talvolta spigoloso, talvolta estremamente emotivo, Nicola non ha trova l’anima gemella e ha deciso di lasciare, mostrando a tutti come si comporta un uomo che non è interessato alle telecamere. Per Mazzitelli nel, marzo 2021, è arrivato finalmente l’amore grazie alla giovanissima fidanzata Emily Tomasi. Dai social della giovane sappiamo che lavora come estetista e che ha circa 20 anni di differenza con Nicola. La relazione procede a gonfie vele, bruciando le tappe prima del tempo poiché sorretta da un amore incontrollato.

E così, certo dei propri sentimenti e di voler trascorrere il resto della vita con Emily, Nicola l’ha sorpresa durante le festività natalizie, chiedendola in moglie. La fidanzata ha accettato e presto i due convoleranno a nozze, coronando il loro sogno d’amore! "Volevo dire a tutto il mondo che mi ha detto sì e mi ha reso l’uomo più felice del mondo. Ti amo baby. Hai reso un sogno realtà …. Che Natale meraviglioso. Auguri a tutti voi e vi auguro un po’ di questa felicità a tutti voi", ha scritto Nicola su Instagram con tanto di foto natalizia di coppia.

