Gossip TV

Il giovane cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha confessato di sentire la mancanza della dama torinese.

Qualche giorno fa, il giovane cavaliere del trono over di Uomini e Donne Nicola Vivarelli alias Sirius ha manifestato su Instagram un certo malcontento e una Ig Stories ha informato tutti, visto i tanti curiosi e le tante domande che riceve sull'argomento, che ha inviato più volte Gemma a venirlo a trovare per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme ma che la dama torinese a quanto pare, non desidera raggiungerlo.

Uomini e Donne, l'appello di Sirius: "Gemma dove sei?"

Ieri, il bel marinaio ha risposto ad alcune domande dei follower e a quanto pare che la situazione con la Galgani è critica. Il giovane corteggiatore del trono over ha postato un paio di fotografie e ha poi deciso di rispondere a qualche fan. Un utente ha fatto notare a Nicola di aver un'espressione triste e il torcano ha risposto senza indugio: "Se c’è tristezza nei miei occhi un motivo c’è". A chi gli ha domandato dove avesse lasciato Gemma, Nicola ha replicato "Domanda da un milione di dollari!!! Vorrei saperlo pure io". Il marinaio toscano ha anche aggiunto di sentire la manca della doma torinese. Stando agli ultimi rumors sulla coppia, pare che la Galgani abbia messo fine alla conoscenza perché non vedeva un futuro insieme a Nicola. Per il momento la dama torinese si è comunque trincerata nel silenzio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne