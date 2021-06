Uomini e Donne, l'appello della redazione su Riccardo Guarnieri: "Che fine ha fatto?"

Gossip TV

L'ex cavaliere tarantino trincerato nel silenzio.

A distanza di più un mese dallo scontro avvenuto di Uomini e Donne,Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono stati contattati della redazione del programma che li ha voluti intervistare per fare il punto della situazione. Così se da una parte Roberta ha voluto dire la sua, difendersi, e raccontare in più riprese le emozioni e il dolore provato per la fine burrascosa della storia con il cavaliere tarantino, Riccardo dall'altra, ha deciso di chiudersi nel silenzio e di non rispondere alle richieste della redazione di chiarimenti e spiegazioni.

Uomini e Donne: "Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri?", l'ex cavaliere trincerato nel silenzio

Cosa che probabilmente non stupisce a chi lo segue da tempo: anche l'anno scorso, proprio in questo periodo, l'operaio quarantaduenne ha scelto di metabolizzare in solitudine e lontano dai riflettori la rottura (definitiva) con Ida Platano. "Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste", aveva sottolineato all'inizio della scorsa estate chiedendo, con estrema gentilezza, di essere lasciato in pace ed esprimendo il suo bisogno di voler stare solo con la famiglia tanto amata. Il silenzio di Riccardo però, a differenza di un anno fa, rimbomba anche sui social dai quali, dopo diverse stories in cui si è mostrato felice con Roberta, è totalmente sparito. Nessuna foto o storia che ci mostra il mare cristallino della Puglia come è successo esattamente dodici mesi fa. Quello di Guarnieri è un atteggiamento comprensibile, specialmente per chi in questi anni ha imparato a conoscerlo e a sostenerlo. Riccardo è sempre stato un uomo riflessivo, contemplativo, che ha bisogno di pensare a ciò che accade nella sua vita. Neanche Roberta, come ci ha raccontato nell'intervista che ha rilasciato a quasi un mese dalla rottura, è riuscito a sentirlo.

L'unica persona legata alla trasmissione con cui si è fatto vivo l'ex cavaliere è stata Valentina Auterio attraverso la quale, per interposta persona, ha mandato un messaggio a Roberta sottolineando che la loro storia era finita e chiedendo alla migliore amica della Di Padua il motivo per il quale gli mandasse ancora messaggi. Riccardo sembra aver messo un punto definitivo alla relazione con Roberta, e probabilmente sta raccogliendo i cocci di un altro piccolo fallimento sentimentale. D'altronde, il cavaliere ha ripetuto più volte che l'amore nei suoi confronti da parte di Roberta fosse scemato, tanto da portarla a smettere di accettarlo così com'è. E' stata questa la ferita più grande che sta cercando di curare - al netto delle forti parole dette - lontano da tutti. In silenzio, nel tentativo di ricostruire i frammenti del suo cuore, perché quel "sono innamorato di te" sottolineato davanti a tutti e sicuramente corrisposto, era qualcosa di vero e sentito.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.