Uomini e Donne, Joele Milan si tatua il Trono! (FOTO)

Joele Milan si fa un ironico tatuaggio che riguarda proprio l’esperienza a Uomini e Donne.

Il percorso di Joele Milan a Uomini e Donne è durato quanto un gatto in tangenziale e, mentre sembra che il pubblico non sentirà la mancanza del veneto, lui ha voluto imprimere sulla sua pelle un ricordo di questa breve, quanto intensa, esperienza con un tatuaggio.

Joele Milan si fa un tatuaggio per Uomini e Donne

La cacciata mariana di Joele Milan è stato uno degli eventi più attesi dal popolo del web, che da settimana chiedeva a Canale5 di trasmettere la puntata incriminata, dopo aver letto dalle Anticipazioni di Uomini e Donne che il tronista sarebbe stato allontanato dallo studio. Joele è stato pizzicato dalla redazione intento a chiedere alla corteggiatrice Ilaria di contattarlo su Instagram, tramite il profilo di uno dei suoi migliori amici, e la credibilità del percorso del veneto è venuta meno, costringendo Maria De Filippi a fermare il percorso prima del tempo.

Conclusa la puntata, che ha portato vagoni di critiche al giovane ex tronista, Joele si è difeso raccontando la sua versione dei fatti e ammettendo l'errore commesso. Nonostante il finale amaro, per il Milan questa esperienza è stata importate e gratificante, tanto da prendere una decisione estrema e farsi fare un tatuaggio dedicato a Uomini e Donne. Tatuaggio ironico, ovviamente, che mostra un trono che sta saltando in aria, come metafora della conclusione del suo percorso.

Neanche a dirlo, il post che Joele a pubblicato su Instagram è stato invaso di commenti negativi, da parte di coloro che trovano decisamente ridicolo il tattoo del giovane veneto. Joele, va detto, non è il primo ad aver impresso sul proprio corpo il simbolo di uno dei programmi di Maria De Filippi: basti pensare a tutti coloro che hanno fatto un tatuaggio per Temptation Island!

