Uomini e Donne, Joele Milan rompe il silenzio: "E' stato un errore, avrei potuto piangere davanti a tutti"

Il 26enne veneto intervistato da Fanpage.

Oggi, venerdì 15 ottobre 2021, abbiamo assistito alla fine del percorso sul trono di Uomini e Donne di Joele Milan. Il 26enne veneto è stato invitato a lasciare la trasmissione in seguito ad un audio ascoltato dalla redazione durante un ballo del tronista con la corteggiatrice Ilaria Melis. I due si stavano mettendo d'accordo su come sentirsi fuori dalla programma grazie al contatto social di un amico intimo di Joele. Maria De Filippi, dopo aver parlato con la redazione, ha inviato quindi il giovane a lasciare il dating show venendo meno agli accordi prestabiliti che non consentono comunicazioni tra i protagonisti al di fuori dello studio.

Raggiunto da Fanpage, Joele ha dichiarato:

"Sono stato tanto male, non sono sereno… Grazie alle persone che ho intorno sono riuscito a riprendermi, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato".

"La cosa in sé e per sé l’ho detta - ha proseguito - è vero, e alla redazione l’ho ammesso e questo dimostra che non ho mai voluto fare il furbo. Quello che ho detto però era in maniera scherzosa. Volevo solo vedere la sua reazione, non c’era niente di vero, non le avrei mai dato l’occasione di scrivermi tramite il mio amico, mi avrebbe potuto creare problemi. Non non sarei mai esposto al rischio così tanto per una persona che avevo visto solo in un paio di esterne. È stato un errore, una stupidaggine. È il mio modo di comportarmi in quelle situazioni, volevo vedere se ci teneva davvero a me."

"Sapevo di essere costantemente microfonato, tanto che spesso, in altri momenti, ero stato “ripreso” dalla redazione perché mi lasciavo andare a battute e commenti che era meglio evitare. Non mi hanno mai fatto chissà quali problemi però, invece quando ho scherzato con Ilaria è scoppiato tutto il casino. Non c’erano cattive intenzioni da parte mia, ma sono andato oltre infrangendo una regola e così ho dato modo di pensare male, di dubitare di me. È la mia parola contro la loro."

Con Maria avrei voluto parlare in seguito perché mi sono alzato senza salutare, ma in quel momento ero stato appena massacrato, avrei potuto piangere davanti a tutti. Avrei voluto chiederle personalmente scusa per essermi alzata senza salutarla. Alla fine non c’è stata la possibilità, mi hanno detto che le avrebbero riferito tutto".

Joele infine ha dichiarato di non aver più sentito Ilaria:

"Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà."

