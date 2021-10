Uomini e Donne, Joele Milan e Ilaria Melis lo fanno pubblicamente (FOTO)

Gossip TV

Dopo essere stato costretto ad abbandonare Uomini e Donne, Joele Milan pubblica una foto con l’ex corteggiatrice Ilaria Melis

Compromesso irrimediabilmente il percorso a Uomini e Donne, Joele Milan si è visto costretto a lasciare lo studio su invito di Maria De Filippi. Dopo la batosta iniziale, il giovane veneto sembra aver superato il disagio al punto di tatuarsi il trono in modo permanente e di pubblicare una foto con Ilaria Melis, la corteggiatrice per la quale ha fatto follie. Tra Joele e Ilaria è sbocciato l’amore lontano dalle telecamere?

Uomini e Donne, Joele Milan e Ilaria Melis insieme

A Uomini e Donne ci sono poche ma necessarie regole per completare il percorso nel programma di Maria De Filippi, senza dover assaggiare la furia mariana. Joele Milan ha compromesso la sua presenza nel dating show di Canale5, chiedendo esplicitamente alla corteggiatrice Ilaria Melis di contattarlo, di nascosto dalla redazione, attraverso l’Instagram di un suo caro amico. La conversazione tra i due è stata captata dai microfoni e, dopo aver mascherato pubblicamente il tronista, la De Filippi ha cacciato Joele dichiarando che nessuno si sarebbe più fidare della sua sincerità, né tantomeno di quella di Ilaria.

Il tronista ha preso il provvedimento di Maria con sportività, confessando di non aver voluto giustificarsi per non peggiorare la propria situazione, ma di non aver mai contattato Ilaria durante la sua permanenza nella trasmissione. "Sapevo di essere costantemente microfonato, tanto che spesso, in altri momenti, ero stato “ripreso” dalla redazione perché mi lasciavo andare a battute e commenti che era meglio evitare. Non mi hanno mai fatto chissà quali problemi però, invece quando ho scherzato con Ilaria è scoppiato tutto il casino. Non c’erano cattive intenzioni da parte mia, ma sono andato oltre infrangendo una regola e così ho dato modo di pensare male, di dubitare di me. È la mia parola contro la loro", ha raccontato Milan.

Dopo la foto del tatuaggio dedicato a Uomini e Donne, che ha fatto storcere il naso al popolo del web, Joele ha pubblicato un’altra foto bollente. Si tratta di un selfie con Ilaria, la corteggiatrice che più di tutte lo aveva colpito. Sembra, stando allo scatto e alla complicità che evidenzia, che i due ex protagonisti del Trono Classico si stiano frequentando seriamente lontano dalle telecamere. Nascerà l’amore o sarà un fuoco di paglia?

