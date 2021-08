Uomini e Donne, Joele Milan è il nuovo tronista ufficiale

Gossip TV

Joele Milan è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Conosciamo meglio il protagonista del Trono Classico.

Si sono tenute ieri, 24 agosto 2021, le prime registrazione di Uomini e Donne ed è stato annunciato anche uno dei nuovi tronisti: Joele Milan. Il giovane siederà sul trono più ambito del piccolo schermo, al fianco della prima tronista trans Andrea Nicole. Conosciamo meglio Joele, la sua vita privata e i suoi interessi.

Uomini e Donne, trono classico: chi è Joele Milan?

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara al debutto, previsto per il 13 settembre 2021 su Canale5 al consueto orario. Maria De Filippi ha fatto la sua scelta, selezionando con cura i nuovi tronisti. Per la prima volta nella storia del programma, una tronista trans sarà protagonista del Trono Classico. Lei si chiama Andrea Nicole, giovane milanese alla ricerca dell’amore dopo anni trascorsi a fare i conti con il suo senso di inadeguatezza. Al fianco di Andrea Nicole ci sarà Joele Milan, ventiseienne di Mirano, in provincia di Venezia.

Il nuovo tronista ha un diploma da ragioniere, ha una grandissima passione per i tatuaggi, il calcio e il basket. Stando alle anticipazioni lanciate da Ilvicolodellenews, Joele ha raccontato durante la prima registrazione di aver subito una grave delusione d’amore, scoprendo la sua fidanzata nel letto di un suo carissimo amico. Riuscirà il Milan a trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne? Nel frattempo, un amato protagonista dell’ultima edizione ha annunciato la rottura ufficiale: si tratta di Massimiliano Mollicone che ha interrotto la storia d’amore con Vanessa Spoto.

