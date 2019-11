Uomini e Donne, Jessica Battistello su Alessandro Zarino: "Lo hanno umiliato, è stato brutto"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island commenta l'uscita di scena del tronista: "Mi è dispiaciuto vedere come lo hanno umiliato, non serviva".

La scelta improvvvisa di Alessandro Zarino nell'ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne, continua a far discutere. A molti telespettatori non è piaciuto l'epilogo del percorso del tronista siciliano che ha scelto Veronica Burchielli tra le critiche per poi ricevere un no dopo il quale c'è stata la conseguente decisione di accettare il trono proposto da Maria De Filippi.

A tal proposito, è stato chiesto un parere all'ex protagonista di Temptation Island Jessica Battistello che con Alesandro Zarino aveva instaurato un rappiorto molto imtimo e confidenziale durante le loro permanenza nel villaggio delle fidanzate: "Era veramente interessato a Veronica - ha dichiarato Jessica su Instagram - Hanno fatto qualche errore un po’ tutti. Ale poteva scegliere Veronica un po’ prima, si vedeva che era molto interessato a lei. Secondo me uscire con le altre due corteggiatrici ha fatto un po’ sembrare che volesse allungare un po’ il brodo. Detto ciò, secondo me lui è stato sincero con Veronica ed era veramente interessato a lei".

Jessica si è anche espressa su Veronica Burchielli, che ha accettato il trono immediatamente dopo aver detto il suo no. "Secondo me è da capire - ha proseguito - Non è che ha fatto giusto, anzi. Per me avrebbe acquistato molti più punti se avesse detto no ad Alessandro e al trono e magari fuori si sarebbe vista con lui e avrebbero parlato e chiarito".

Un ultimo intervento è stato riservato al modo in cui è stato trattato Alessandro. Un trattamento che non è piaciuto a molti telespettatori e nemmeno a Jessica: "Mi è dispiaciuto vedere come lo hanno umiliato, secondo me, mostrando le esterne e andando avanti su questa cosa. Non serviva. L’ho visto in difficoltà e mi è dispiaciuto molto. Mi è dispiaciuto anche sentire Maria che diceva fregatene un secondo dopo che Ale è uscito. È stato brutto, molto brutto. Però anche Maria è umana, non è perfetta come nessuno lo è, e può fare anche lei questi errori".