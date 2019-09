Uomini e Donne, Javier Martinez avvistato in esterna con una tronista

Gossip TV

L'ex tentatore diventa corteggiatore nel dating show di Maria De Filippi.

Recenti rumors lo vedevano prossimo al trono del dating show di Uomini e Donne ma, il sexy ex tentatore argentino della sesta edizione di Temptation Island, tornerà invece sul piccolo schermo in veste di corteggiatore. Come riportato infatti dal "Vicolo delle News", il 24enne pallavolista che aveva conquistato le attenzione di Ilaria Teolis nel recente viaggio dei sentimenti di Canale 5, è stato avvistato da un'utente con la nuova tronista Sara Tozzi alle prese con le prime esterne con i suoi corteggiatori.

"Una talpina è riuscita ad avvistarlo ieri in esterna con Sara Tozzi, proveniente anche lei dallo stesso programma. Evidentemente lei lo avrà notato nella registrazione scorsa e avrà chiesto di incontrarlo", si legge sul sito. Sceso dalle scale nell'appuntamento al buio, l'aitante argentino avrà subito catturato l'attenzione delle due nuove troniste e la 22enne modenese non si è fatta scappare l'occasione di conoscerlo, concedendosi qualche ora in sua compagnia.

Per tutte le numerose fan di Javier che nel corso del docu-reality di Tempation ha conquistato il pubblico femminile con i suoi modi gentili e il suo fisico scultoreo, ci sarà quindi presto una bella sorpresa e potranno a breve rivederlo sul piccolo schermo. L'appuntamento con la nuova stagione di Uomini e Donne ci aspetta lunedì 16 settembre alle 14.45 su Canale 5.