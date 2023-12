Uomini e Donne, Jasna e Marcello dopo l'addio al programma: "Inaspettata felicità!" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'addio a Uomini e Donne, Jasna e Marcello hanno raccontato le loro emozioni in questo video! Ecco cosa hanno dichiarato!

Di questa edizione del trono over di Uomini e Donne il pubblico ricorderà sicuramente una delle coppie che ha lasciato il programma di Canale5 nei giorni scorsi: stiamo parlando di Marcello e Jasna. Il cavaliere è ritornato nel dating show di Maria De Filippi dopo un lungo periodo d'assenza ed è stato colpito quasi nell'immediato dalla dolcezza della dama.

Uomini e Donne, Marcello e Jasna si raccontano: "Non ce l'aspettavamo"

Jasna aveva da poco concluso una frequentazione con un altro cavaliere, Marco, quando lei e Marcello avevano deciso di cominciare a conoscersi. Per la dama, fin dai primi racconti al centro studio, era evidente che il cavaliere fosse una continua sorpresa e che l'avesse già conquistata con la sua maturità. Marcello, da parte sua, invece, si è sempre mantenuto più distaccato, cercando di non mostrare il suo coinvolgimento per Jasna, eppure, a chi lo conosceva da anni - anche se solo attraverso lo schermo della tv - è apparso fin da subito che con la sua dolcezza e gentilezza la dama avesse fatto breccia nel suo cuore.

Inaspettatamente, tuttavia, quando Jasna aveva manifestato un momento di incertezza, dovuto ad alcune sue insicurezze, Marcello aveva preferito mettere un punto alla situazione, lasciando confusa sia lei che il pubblico. La sua reazione era parsa incomprensibile ai più ed è stato necessario l'intervento di Maria De Filippi per persuadere il cavaliere a guardare le cose da un'altra prospettiva. I due hanno ripreso, perciò, a frequentarsi, tanto che, nel corso di qualche puntata fa, hanno deciso di abbandonare insieme il programma Mediaset. Il cavaliere in quell'occasione ha dichiarato che non avrebbe voluto corteggiare nessuna dama, se non ci fosse stata Jasna e con la benedizione anche degli opinionisti, avevano lasciato la trasmissione, pieni di felicità.

Con un video pubblicato su Witty Tv, la coppia ha poi rivelato come si è sentita dopo aver salutato tutti:

"Che esplosione di emozioni - ha dichiarato Jasna - Marcello è un fuoco, quando si accende, divampa tutto e tutto si accende...Io invece sono aria, pi leggera"

Anche il cavaliere ha ammesso di essere felice:

"Sono felice, anche se ci sono state cose che hanno minato il nostro rapporto di un mese e mezzo, ma sono felice. Ci ho messo tanta energia per non minare la nostra conoscenza. Lei mi dà tanta tranquillità, c'è fiducia tra noi. Se c'è quella, va bene tutto"

Ridendo e scherzando, i due si sono abbracciati e baciati e ora sono pronti a godersi questa inaspettata felicità che li ha travolti. Il cavaliere ha anche pubblicato un tenero post che celebra la loro storia d'amore. Nello scatto lui e Jasna sono abbracciati e si sorridono felici, mentre a corredo della foto Marcello ha scritto:

"Adoro questa foto, perché racchiude quello che siamo insieme. Un mondo di sorrisi e la tua fiducia e complicità mi danno la forza e la positività di affrontare tutto e arrivare sempre a te"

