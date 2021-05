Uomini e Donne, Isabella Ricci stuzzica Gemma Galgani: "Qui nessuno è Belen!"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani in crisi viene attaccata da tutti in studio, ma Aldo Farella non la tradisce.

La Puntata di Uomini e Donne si apre sullo sfogo di Gemma Galgani, furiosa per le accuse di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non credono nel suo interesse per Aldo Farella. Il cavaliere del Trono Over ha raccontato di aver fatto passi in avanti con la torinese, che è scoppiata a piangere perché triste all’idea di non rivederlo più. I due opinionisti non credono alle parole della protagonista del Trono Over, certa che lei fosse scossa per il rifiuto di Antonio, che non ha voluto approfondire in modo romantico la loro conoscenza.

Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto accusa: interviene Isabella

Gemma Galgani è rimasta molto delusa dal rifiuto di Antonio, che ha premesso alla dama torinese di volerla conoscere in amicizia. La protagonista più discussa di Uomini e Donne, vedendo Antonio mettere paletti ben precisi, ha deciso di far saltare la loro cena intima e il cavaliere se ne è dispiaciuta, ripetendo comunque di trovare gradevole Gemma ma non in veste di sua futura compagna di vita. Nel frattempo, Gemma ha avuto uno sfogo anche con Aldo Farella, con il quale la frequentazione procede a gonfie vele nonostante non si possa ancora parlare di un vero e proprio sentimento.

Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono alle lacrime di Gemma e sono certi che lei sia semplicemente delusa dal rifiuto di Antonio, non avendo un reale interesse per Aldo. In studio, inevitabilmente, scoppia la polemica e anche Nicola Vivarelli si inserisce nella discussione, riprendendo Gemma. Il giovane cavaliere, infatti, fa notare alla dama che lei tende a fossilizzarsi sulle persone che la rifiutano e non vogliono avere nulla a che fare con lei nel campo sentimentale. Tina ha appoggiato il discorso di Nicola, mentre Gemma è rimasta visibilmente colpita.

Per smorzare le liti, Antonio ha ammesso di aver già voltato pagina, frequentando Raquel. Secondo la maggior parte dei presenti, Aldo per Gemma è un semplice amico e lei dovrebbe lasciarlo andare, dal momento che i protagonisti del Trono Over sono nel dating show di Canale5 per trovare l’amore. “Anche io noto che alcuni cavalieri guardano le donne più giovani, ma non ci rimango male… Non sono Belen”, ha esordito Isabella Ricci mentre Gemma si è difesa ammettendo di rimanere male nello scoprire che un uomo che le piace preferisce le donne più giovani. Nonostante tutto, Aldo ha dichiarato di voler prendersi altro tempo per conoscere la Galgani.

