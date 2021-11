Uomini e Donne, Isabella Ricci si scaglia contro Gianni Sperti: ''Mi attacchi sempre''

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, scoppia una discussione tra Gianni Sperti e Isabella Ricci.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello Messina racconta di aver cominciato a frequentare Nancy. Notizia che suscita diverse perplessità, soprattutto a causa della mancanza di entusiasmo del cavaliere. Andrea Nicole fa commuovere tutti, mentre Gemma Galgani è ancora furiosa con Costabile. Brutta discussione tra Gianni Sperti e Isabella Ricci, stanca degli attacchi dell’opinionista.

Uomini e Donne: Isabella Ricci contro Gianni Sperti (VIDEO)

La puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Marcello Messina e Nancy, che hanno iniziato a frequentarsi. Tra i due protagonisti di Uomini e Donne è scattato un bacio, ma il cavaliere ha precisato di volerci andare con calma viste le precedenti esperienze. Nancy conferma di essere attratta fisicamente da Marcello, che invece preferisce non sbilanciarsi. Tina Cipollari rimprovera il cavaliere, ritenendolo svogliato e privo di iniziativa, mentre Ida Platano sostiene che Nancy non sia il prototipo di donna che può piacere a Messina. Dopo le polemiche, Maria De Filippi fa entrare in studio quattro nuove dame che vogliono conoscere Marcello e lui rimane colpito da Jessica, che sceglie di conoscere meglio.

Si passa poi ad Isabella Ricci, che sta conoscendo meglio Fabio e trova il cavaliere molto interessante. Gianni Sperti fa una puntualizzazione che infastidisce Isabella, che confessa di sentirsi sempre attaccata dall’opinionista. Tra i due esplode una discussione e Gianni sostiene di essere oggettivo nei confronti della dama, di complimentarsi quando lei fa qualcosa di positivo, e criticarla quando sbaglia, ma Isabella non è d’accordo. È la volta di Andrea Nicole, che ha fatto una sorpresa ad Alessandro presentandosi nella sua camera d’albergo.

Dopo essersi confrontati, Andrea Nicole e Alessandro si scambiano un bacio passionale. Cipriani si dice molto deluso e dispiaciuto, e scopriamo che la reazione del corteggiatore è data dal fatto che, lo stesso giorno dell’esterna con Alessandro, la tronista è uscita e ha baciato anche lui. Andrea Nicole ha fatto affermazioni molto forti sul passato, dichiarando di essere stata la delusione più grande dei propri genitori, e in studio tutti si commuovono rincuorandola. Alessandro vuole dedicare una canzone molto sentita alla tronista, con la quale balla al centro della pista. Gemma Galgani si commuove, dichiarando di essere rimasta male per la totale indifferenza di Costabile, che cerca di spiegare il suo punto di vista per non offendere la dama torinese.

