Uomini e Donne, Isabella Ricci rompe il silenzio dopo l’addio: “Tina Cipollari? L’unica ad avermi sostenuta”

Dopo aver scelto Fabio Mantovani e aver lasciato Uomini e Donne, Isabella Ricci ringrazia i fan e Tina Cipollari.

Isabella Ricci ha lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme a Fabio Mantovani, commossa e sommersa da una cascata di petali rossi che hanno suggellato la sua scelta. Conclusa l’avventura nel dating show di Canale5, la dama ha deciso di rompere il silenzio e rivolgere un ringraziamento speciale a Tina Cipollari, l’unica ad averla sempre difesa dalle polemiche nate in studio.

Uomini e Donne, Isabella Ricci parla dopo la scelta

È stato un anno particolare per Isabella Ricci, una delle dame più amate del parterre femminile del Trono Over. Nello studio di Uomini e Donne, infatti, Isabella è stata al centro di diverse polemiche e accuse, alle quali ha risposto senza mai scomporsi, con l’eleganza che la contraddistingue e che ha stregato il pubblico del programma di Maria De Filippi. Dopo qualche conoscenza andata male, Ricci è stata folgorata da Fabio Mantovani che, nonostante non rispecchiasse il suo prototipo di uomo, ha dimostrato di comprenderla nel profondo e di farla sentire serena e appagata. Dopo aver approfondito la relazione con Fabio, Isabella e il cavaliere hanno lasciato insieme il dating show di Canale5, sotto una cascata di petali rossi come tutte le scelte pretendendo.

Conclusa la sua avventura nella trasmissione, Isabella ha voluto spendersi in un lungo ringraziamento, rivolgendosi in particolare alla padrona di casa e a Tina Cipollari, l’unica ad averla supportata anche durante le discussioni più brutali. “È iniziato tutto per gioco. Un giorno, scherzando con i miei ragazzi in ufficio, ho chiesto loro di regalarmi per il compleanno un uomo con cui uscire. Mi hanno preso in parola e nel giro di qualche mese è partita la mia avventura. Credo che il mio percorso sia stato trasparente, lineare e coerente con il programma. Sono riuscita a far capire chi sono, quali sono i miei valori e quale uomo voglio avere al mio fianco. Alcuni mi hanno compreso, altri meno. Ma questo fa parte della vita. Mi ritengo fortunata perché in pochi mesi ho trovato la persona adatta a me. Fabio ha una grande personalità, è intelligente e ha alle sue spalle tanta esperienza di vita. Abbiamo molte affinità. Riesce a farmi sorridere e stare bene. Insieme non ci annoiamo mai".

"Auguro a noi il lieto fine che meritiamo di avere Ci tengo particolarmente a ringraziare il programma Uomini e Donne per l’opportunità datami. Ringrazio tutte le persone che ci lavorano, dalla redazione alla produzione, gli assistenti, i parrucchieri, i truccatori e i microfonisti. Ho incontrato tutte persone deliziose, che svolgono il loro lavoro con grande professionalità e amore. Un grazie speciale a Lucia per essermi stata affianco in ogni momento, da quelli più felici a quelli più difficili, che ha ascoltato i miei sfoghi e ha capito di me quello che in studio non è emerso fino in fondo. Grazie a Tina Cipollari che mi ha sempre sostenuto e spesso è stata dalla mia parte contro tutti. Il ringraziamento più grande va alla padrona di casa, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Infine, un sentito grazie a voi e a tutti gli amici di Instagram, che da 5 mesi mi inondate di messaggi pieni di affetto, stima e complimenti. Tutto questo mi riempie il cuore di gioia e mi emoziona, facendomi a volte sentire bellissima. È qualcosa che mai mi sarei immaginata di ricevere”. Il pubblico ha espresso sempre bellissime parole per Isabella, mostrandosi felice per il lieto fine con Fabio ma anche deluso da fatto di non poter più rivederla in puntata.

