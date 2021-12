Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia la trasmissione con Fabio Mantovani: ''Sono innamorata''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Isabella Ricci e Fabio Mantovani lasciano insieme lo studio come nuova coppia ufficiale.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino lascia lo studio dopo aver visto l'esterna tra Roberta Giusti e Samuele Carniani ed essersi scontrato con la tronista romana. Biagio Di Maro nuovamente nella bufera per le frasi su Bernarda, mentre arriva il lieto fine per Isabella Ricci, che lascia la trasmissione con Fabio Mantovani, il cavaliere che ha conquistato il suo cuore.

Uomini e Donne: il lieto fine di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sull’esterna tra Roberta Giusti e Luca Salatino, che non sono riuscire a chiarire alcuni dubbi reciproci e hanno terminato l’uscita di pessimo umore. L’esterna con Samuele Carniani, invece, è stata perfetta anche grazie alla bellissima sorpresa che ha organizzato il corteggiatore per il compleanno della romana e ad un passionale bacio finale. In studio, Maria De Filippi informa Roberta che anche Luca le ha preparato una sorpresa e il corteggiatore è restio a farle leggere la lettera che ha scritto pensando a Roberta. La presentatrice prende in mano la situazione e legge la lettera, nella quale Salatino confessa alcune cose importanti.

Nonostante tra Roberta e Luca vi siano delle tensioni, Samuele vuole indagare sul pensiero della tronista, poiché teme che lei stia temporeggiando per scegliere il rivale. Nel frattempo, Luca scoppia in lacrime e Roberta è costretta a rivelare di non fidarsi di lui, perché ogni volta che è riuscita ad aprirsi, lui poi non si è presentato in puntata o in esterna. Alla fine, Salatino lascia lo studio e la tronista decide di non seguirlo. Archiviata la questione, in studio entrano Biagio di Maro e Andrea, che è uscito con la dama Bernarda dopo che quest’ultima è stata scaricata dal partenopeo.

Biagio rivela di aver pensato che Bernarda l’abbia usato, dal momento che l’ha contattata dopo la messa in onda della puntata, dicendole che le avrebbe dato anche l’esclusiva, mentre lei non ha voluto saperne. “Maria basta, lui ormai è stato sgamato, questa maschera è caduta. Esci con queste signore, che non ti interessando, ci esci tanto per così stai al centro dello studio e hai qualcosa da raccontare”, ha esclamato Tina Cipollari. Nel frattempo, Bernarda comunica di voler chiudere la conoscenza con Andrea, dal momento che il loro bacio non le ha suscitato emozioni. È la volta di Isabella Ricci, che comunica di voler lasciare Uomini e Donne con Fabio Mantovani, trovando l’applauso del pubblico in studio. L'elegante dama, commossa, dichiara di essersi innamorata di Fabio e di aver trovato in lui la persona con la quale potrebbe passare il resto della vita.

